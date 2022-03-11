Що робити з грошима, якщо виїжджаєш за кордон під час війни

Готівкові гривні за кордоном не потрібні, але валюту купити неможливо. Що ж тоді робити?

Існує кілька способів отримати доступ до власних коштів за кордоном у валюті, повідомляє сервіс Financial Literacy Ukraine на своїй сторінці у Фейсбук. Для цього можна зняти валюту з власного рахунку в Україні, скористатись платіжною карткою за кордоном або там же зняти з неї гроші.

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Готуємось до виїзду

Зняти валюту зі свого валютного рахунку в Україні можна в сумі до 30 тис. грн в еквіваленті на день.

Наприклад, у вас є доларовий рахунок, ви можете зняти з нього трохи більше тисячі доларів на день, якщо рахунок в євро, тоді зняти можна близько 900 євро на день.

Офіційний курс гривні до долара – 29,25 грн/$, курс гривні до євро – 33,17 грн/євро (зафіксований станом на 24.02.2022).

Купівля іноземної валюти поки заборонена (заборона діє з 24 лютого 2022 року). Виключення (з 8 березня) – купівля валюти у відділеннях банків, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою агресором (у разі наявності валюти).

Не потрібно вивозити з України готівкову гривню – ви або взагалі не зможете обміняти її за кордоном, або зможете обміняти по дуже невигідному курсу.

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Готівкову гривню краще завчасно зарахувати в Україні на свій картковий рахунок.

Це можна зробити: у працюючому відділенні банку, маючи з собою паспорт; через платіжні пристрої з функцією приймання готівки – термінали самообслуговування, банкомати з функцією приймання готівки.

За кордоном ви зможете спокійно розраховуватися карткою.

Перетинаємо кордон

Вимога декларувати валютні цінності на суму понад 10 тис. євро на одну особу (в еквіваленті) залишається. Проте скасована необхідність надання підтверджувальних документів про зняття готівки з власних рахунків та придбання банківських металів.

Для тих, хто виїжджає на автомобілі, поліс страхування "зелена картка" не обов’язкова (Польща, Словаччина, Угорщина і Молдова).

"Ковідні" документи та медична страховка при перетині кордону не перевіряються, проте можуть вимагатися в країнах призначення.

Розраховуємося за кордоном

Для розрахунків за кордоном віддавайте перевагу безготівковим розрахункам: гривневі та валютні платіжні картки, платіжні застосунки ApplePay та GooglePay.

За кордоном в банкоматах можна знімати готівкову валюту як із валютних, так і з гривневих платіжних карток.

Вигідно: конвертація за такими операціями відбуватиметься за курсом, установленим міжнародною платіжною системою (а не курсом готівкового обміну).

Важливо: Національний банк України не встановлював жодних обмежень на безготівкові розрахунки як всередині країни, так і закордоном.