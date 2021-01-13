Що потрібно знати про інфляцію у 2020: відповідь НБУ
Інфляція в Україні почала зростати наприкінці 2020 року. Саме тоді розпочався процес динамічного відновлення української та світової економіки.
Деталі
Рівень інфляції перебуває у межах середньострокової цілі НБУ на рівні 5%. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Актуально В Україні у 2020 році зріс рівень інфляції: на скільки
Зростання ціни на електроносії та деякі продукти спричинило проінфляційний тиск.
Водночас інфляцію й надалі стримувало звуження попиту з боку населення на окремі послуги та непродовольчі товари,
– мовиться у повідомленні.
- Продовольчі товари упродовж 2020 року подорожчали на 5,2%.
- Непродовольчі товари – 1,6%.
- Станом на кінець 2020 року зростання адміністративно регульованих цін досягло показника 9,9%.
Що ще кажуть у НБУ
- Упродовж 2020 року швидко зростали ціни на газ. Це впливало на формування цін на опалення та гарячу воду.
- Ціни на алкоголь фактично зрівнялися з показниками 2019 року.
- Паливо упродовж року подешевшало на понад 10%.
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