Інфляція в Україні почала зростати наприкінці 2020 року. Саме тоді розпочався процес динамічного відновлення української та світової економіки.

Деталі Рівень інфляції перебуває у межах середньострокової цілі НБУ на рівні 5%. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України. Актуально В Україні у 2020 році зріс рівень інфляції: на скільки Зростання ціни на електроносії та деякі продукти спричинило проінфляційний тиск. Водночас інфляцію й надалі стримувало звуження попиту з боку населення на окремі послуги та непродовольчі товари,

– мовиться у повідомленні. Продовольчі товари упродовж 2020 року подорожчали на 5,2%. Непродовольчі товари – 1,6%. Станом на кінець 2020 року зростання адміністративно регульованих цін досягло показника 9,9%. Що ще кажуть у НБУ Упродовж 2020 року швидко зростали ціни на газ. Це впливало на формування цін на опалення та гарячу воду.

Ціни на алкоголь фактично зрівнялися з показниками 2019 року.

Паливо упродовж року подешевшало на понад 10%. Зверніть увагу! Формування ціни відбувалося в умовах пандемії коронавірусу, яка мала значний негативний вплив на економіку України та світу.