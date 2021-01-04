Криза триває: що очікує бізнес у 2021 році – опитування
В умовах карантину бізнес не надто оптимістично налаштований у своїх прогнозах на майбутнє. Криза в Україні триває вже понад рік, а заразом і очікування підприємств не покращується.
Прогнози бізнесу перебувають нижче рівноважних значень. Індекс очікувань ділової активності у грудні 2020 року становив 45,5. Про це свідчать дані опитування Національного банку України.
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Бізнес не очікує покращення
- В НБУ зазначили, третій місяць поспіль підприємства всіх секторів економіки, які беруть участь у щомісячних опитуваннях, песимістично налаштовані щодо результатів своєї діяльності.
- Зокрема, покращення у найближчій перспективі найбільше не чекають в галузі будівництва.
- Тренд ділових очікувань у цьому секторі й надалі визначає сезонне скорочення економічної активності та звуження інвестиційного попиту.
- Крім того, підприємства всіх секторів очікують зростання цін на власну продукцію чи послуги через збільшення вартості сировини.
- Підприємства й надалі схильні до скорочення чисельності працівників, найбільше – також у сфері будівництва.
Індекс очікування ділової активності / Інфографіка НБУ
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