В умовах карантину бізнес не надто оптимістично налаштований у своїх прогнозах на майбутнє. Криза в Україні триває вже понад рік, а заразом і очікування підприємств не покращується.

Прогнози бізнесу перебувають нижче рівноважних значень. Індекс очікувань ділової активності у грудні 2020 року становив 45,5. Про це свідчать дані опитування Національного банку України. Читайте також Кому з політиків найбільше довіряють українці: свіжий рейтинг Бізнес не очікує покращення В НБУ зазначили, третій місяць поспіль підприємства всіх секторів економіки, які беруть участь у щомісячних опитуваннях, песимістично налаштовані щодо результатів своєї діяльності.

Зокрема, покращення у найближчій перспективі найбільше не чекають в галузі будівництва.

Тренд ділових очікувань у цьому секторі й надалі визначає сезонне скорочення економічної активності та звуження інвестиційного попиту.

Крім того, підприємства всіх секторів очікують зростання цін на власну продукцію чи послуги через збільшення вартості сировини.

Підприємства й надалі схильні до скорочення чисельності працівників, найбільше – також у сфері будівництва.

Індекс очікування ділової активності / Інфографіка НБУ Зверніть увагу! Щомісячне опитування підприємств проводилося з 3 грудня до 23 грудня 2020 року. У ньому взяли участь 172 підприємства. Зокрема, промисловість, сфера послуг, торгівлі та будівництва.