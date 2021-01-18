В Україні деякі нововведення на ринку газу є неефективними. Зокрема, псевдореформа, яка б мала дозволити людям вільно обирати собі іншого постачальника і платити ринкову ціну за газ, залишилась лише на папері.

Для українців не створили умови, за яких вони можуть безперешкодно обирати для себе постачальника газу. Про це заявила ексдепутатка та економістка Вікторія Войціцька в ефірі 24 каналу.

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За її словами, в Україні лише "на папері" виокремили окремі компанії, які постачають газ.

Власники не змінилися і тепер, коли українські споживачі спробували таки змінити постачальника, то побачили, що ціни у декого з них є неоднаковими, а умови – різними,

– наголосила економістка.

Войціцька зазначила, що деякі представники газових контор, коли запитують людей про зміну газопостачальника, заявляють, що їм можуть після цього відключити газ. За її словами, у такий спосіб фактично відбувається шантаж споживачів.

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Чому виникла така ситуація

Як розповіла Войціцька, представники влади в Україні не усвідомлювали наслідків таких нововведень. За її словами, вже тривалий час немає профільного міністра, який міг би пояснити президентові чи прем'єр-міністрові, що насправді відбувається.

"Представники "Нафтогазу" продовжують паразитувати на "Укргазвидобуванні". Компанія мала б виходити на біржу і пропонувати газ напряму, а не через посередника, який накручує ще якісь витрати", – наголосила ексдепутатка.

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Войціцька розповіла, що наразі немає професійної команди, яка б могла бути незалежною та "воювати" з чинними монополіями. На її думку, це є результатом демонополізації та деолігархізації, які насправді не відбулися.

Вартість видобутку газу

Як зазначила економістка, якщо вартість видобутку українського газу дійсно становить близько 250 доларів, як про це говорили раніше, а в приватних компаній 100 – 150 доларів, то виникає питання, чи дійсно в "Укргазвидобуванні" ефективно працює менеджмент.

Можливо, його треба поміняти, а ринок видобутку демонополізувати,

– припустила ексдепутатка.

Войціцька також додала, що сума у розмірі 250 доларів за тисячу кубометрів газу є захмарною" цифрою, яка свідчить про неефективність роботи "Укргазвидобування".

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Зверніть увагу! Кабінет Міністрів запровадив державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень. Тепер кубометр газу коштує 6,99 гривні, що означає зниження сум у платіжках людей на понад 30%. Детальніше про це – читайте тут.



Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу