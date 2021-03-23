Транспорт, одяг чи продукти: на що найбільше витратили українці у 2020 році
Впродовж 2020 року українці витратили майже 3 трильйони гривень. Серед основних покупок – продукти харчування, транспорт та одяг.
Джерело:Державна служба статистики
За даними Держстату, минулого року українці витратили найбільше грошей на продукти. Зокрема, загальна сума становить понад трильйон гривень.
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На що ще витрачали українці
Як повідомили у Держстаті, впродовж 2020 року на одяг та взуття в Україні витратили приблизно 141 мільярд гривень. Ще 300 мільярдів – на транспорт.
Загалом протягом 2020 року українці також витрачали гроші на:
- алкоголь та тютюн – 210,6 мільярда гривень;
- охорону здоров'я – 165 мільярдів гривень.
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