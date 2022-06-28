Технічний дефолт для Росії став ще одним симптомом ізоляції від зовнішнього світу на додачу до санкцій та виходу міжнародних компаній з країни-агресорки.

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Що означає дефолт для Росії

Дефолт – це найгірше, що може статися з економікою країни. Це коли країна фактично заявляє, що або не має чим розплачуватися з боргами, або не має такої можливості. У випадку Росії це другий варіант. На жаль, Росія має вдосталь грошей, щоб сплатити борги, завдяки своїм наддоходам від нафти й газу. Але санкції не дозволяють країні-агресорці це зробити. Тож технічно Росія зазнала дефолту по зовнішніх зобов'язаннях.

Що це означає? В короткостроковій перспективі не так багато. Адже завдяки санкціям Росія і так вже зазнала багато традиційних наслідків дефолту, коли повномасштабно вторглася в Україну. Країну-агресорку відключили від зовнішніх ринків капіталів, заблокували банківську систему, її рейтинги впали, а інвестори почали виходити з країни.

Фактично, у них "моральний дефолт" вже з 24 лютого, а технічним номінально він став тільки сьогодні (27 червня – 24 канал). Тому наслідки для Росії дуже непомітні – у них і так все погано було,

– заявив нардеп Ярослав Железняк.

Зараз дефолт для Росії – це радше символізм. Технічний дефолт Росії показує наскільки вона слабка і як одне рішення американської Office of Foreign Assets Control (OFAC) не дозволило Росії розплатитися з боргами. Цей дефолт – сигнал світу, що Росія в економічному плані ще десятки років буде ненадійною і навіть найбільш ризикові інвестори її покинуть. За словами Железняка, рейтингові агентства ще 15 років до кредитних рейтингів Росії будуть застосовуватись сильний знижуючий коефіцієнт.

Довгострокові наслідки

У довгостроковій перспективі на Росію чекають великі проблеми. Зокрема, йдеться про:

знецінення рубля;

ріст цін на товари та послуги;

значне здорожчання кредитів;

затримка виплат пенсій, соціальних виплат та зарплат бюджетникам;

всі ці виплати не будуть переглядатися;

проблеми із постачанням, дефіцит товарів.

В майбутньому Росії буде дуже важко робити запозичення на зовнішніх ринках. По-перше, вони стануть дуже дорогими. А по-друге, буде мало охочих вкладатися в країну, яка вдруге за 25 років зазнала дефолту. Адже нагадаємо, що це перший дефолт по зовнішніх боргах за понад 100 років. Але у 1998 році Росія зазнала дефолту за внутрішніми борговими зобов'язаннями.

Економіст Павло Кухта наголосив, що вже не символічний, а реальний дефолт почнеться за кілька років, коли

знизяться ціни на енергоносії. Тоді в Росії розпочнуться проблеми з доходами, їй треба буде якось залучати фінансування.

У такий період для росіян стає критично важливим залучати гроші, оскільки по-іншому вони просто не здатні розрахуватися по власних зобов'язаннях. Тобто влада почне обирати – платити пенсії, чи зарплату військовим та інше. Водночас вже не буде в кого взяти гроші,

– підсумував Кухта.

Що відомо про дефолт Росії

Ще 27 травня Росія повинна була заплатити 100 мільйонів доларів. Вона цього не зробила, тож почався 30-денний пільговий період, який звершився 26 червня.

Через санкції Росія більше не може здійснювати виплати у доларах. Тож, як заявили в Росії, борги оплатили рублями.

Однак європейський банк Euroclear, через який проводяться платежі, не може конвертувати ці рублі у валюту, тож кредитори не отримали свої гроші вчасно.

Відтак Росія зазнала технічного дефолту.

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