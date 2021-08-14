Що можна було купити за 100 гривень у 1996 році та на що їх вистачить зараз

Українська гривня з'явилася у 1996 році, та відтоді вона пережила кілька економічних криз, інфляції та девальвації. Журналісти 24 каналу порахували, що можна було собі дозволити на 100-гривневу купюру в перший рік її життя, а що можна у 2021 році.

Коли лише ввели гривню в обіг, найбільшою купюрою були якраз 100 гривень. Один такий папірець був майже як середня зарплата українця, яка на той час дорівнювала 130 гривням. Це якби зараз існувала десятитисячна купюра.

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Зараз же ж 100 гривень – це всього 0,7% від середньої зарплати українців. Тож не дивно, що на ці гроші багато не дозволиш.

100 гривень тоді та зараз

Раніше 100 гривень було достатньо, щоб придбати собі практично річний запас хлібу, адже цих грошей вистачало на 313 півкілограмових хлібин. Тепер же ж 100 гривень вистачить хіба що на тиждень – 6 хлібин за цінами, які наводить Держстат.

Молока можна було накупити так багато, що знадобилося б кілька холодильників, щоб їх умістити – 111 літрів. Тепер же ж достатньо й 1 холодильника, адже на ці гроші не можна купити навіть 4 літрових пакетів молока.

У 1996 році можна було влаштовувати цілі вареничні фестивалі зі 100 гривнями в кишені, адже можна було придбати 67 пачок сметани, а тепер – лише півтори. А ще за ці гроші можна було купити рівно 100 пачок масла у порівнянні з 2 пачками сьогодні.



Що можна було купити у 1996 і 2021 роках на 100 гривень / Інфографіка 24 каналу

МОЗ рекомендує споживати менш як 500 грамів яловичини на тиждень. Якщо дотримуватися цієї норми, то у 1996 році можна було придбати м'яса на цілий рік (25 кілограмів). А зараз всього на тиждень – 600 грамів, адже яловичина в середньому обходиться в 160 гривень за кілограм.

Однозначно 100 гривень вистачило, щоб прогодувати сім'ю взимку у 1996 році, адже можна було купити 333 кілограми картоплі. Як розповів приватний підприємець зі сфери роздрібної торгівлі Андрій, зараз українці купують значно менше картоплі на зиму – близько 100 – 150 кілограмів на сім'ю. Та на 100 гривень все одно багато не купиш – всього 7,5 кілограма картоплі.

Куди можна поїхати, маючи в кишені 100 гривень на бензин? Хіба що на роботу, оскільки на ці гроші можна заправити автівку на 3,4 літра. А у 1996 році за 100 гривень об’їжджали цілу Україну. 167 літрів вистачить на поїздку зі Львова на море і назад.

Злети й падіння гривні

Над гривнею почали працювати ще у 1992 році, але національною валютою вона стала лише 2 вересня 1996 року . Національний банк України ввів банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень.

. Національний банк України ввів банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень. Перше потрясіння на шляху гривні відбулося у 1998 році через світову фінансову кризу, яка почалася в Азії. Україна не потрапила під прямі наслідки кризи, але вони були занадто великими, щоб уникнути їх зовсім. Тоді курс обвалився за 3 роки з 1,80 гривні до 5 гривень за долар.

році через світову фінансову кризу, яка почалася в Азії. Україна не потрапила під прямі наслідки кризи, але вони були занадто великими, щоб уникнути їх зовсім. Тоді курс обвалився за 3 роки з 1,80 гривні до 5 гривень за долар. Буквально через 10 років на гривню очікувало нове випробування – фінансова криза 2008 року, яка почалася як іпотечна криза в США. Тоді гривня опустилася до курсу 8 за долар .

. Чи не найсуттєвіше по гривні вдарила криза 2014 року, адже тоді наклалась низка обставин: Революція Гідності та агресія Росії, яка привела до окупації українських територій. На додачу й ситуація на світових ринках була нестабільною. Відтак гривня впала аж до 30 гривень в певний момент.

Наведена нами статистика не свідчить про те, що купівельна спроможність українців впала, адже для цього потрібно враховувати рівень доходу. Ці цифри лише показують, наскільки знецінилася українська гривня за 25 років свого існування. І справді гривню ввели з курсом 1,76 щодо долара, а 13 серпня 2021 року НБУ встановив курс на рівні 26,67 гривні.



Економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 каналу

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