Про це глава уряду повідомив під час офіційного візиту до Чернігівської області. Саме там Кабмін провів виїзне засідання

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Ніяких загроз немає, – Шмигаль

Шмигаль наголосив, що Укрпошта завершує організацію так званих мобільних відділень. Мовиться про 500 автомобілів, які возитимуть документи, поштові відправлення, а також гроші. Проте стратегія щодо надходження пенсій на картки продовжиться.

Етапність така: великі міста, міста з населенням 100 тисяч осіб і більше. У тих містах, де густота не дозволяє мати банківське відділення або мати банкомат, там пенсія буде привозитися поштою, як і було. Там, де з об'єктивних причин це неможливо, Укрпошта буде привозити цю пенсію, як і було до цього. Тут ніяких загроз або кризи немає,

– додав прем'єр.

З квітня підвищили тарифи на доставку пенсій Укрпоштою

Зазначимо, що з 1 квітня підвищили тарифи на виплату та доставку пенсій Укрпоштою. Таким чином, тариф у місті збільшився до 1,3% з 1,15%. У селах та селищах – з 2,3% до 2,6%.

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У Мінсоцполітики також наголосили, що з вересня пенсію не на картку отримуватимуть лише люди старші ніж 80 років та особи з інвалідністю І групи, а також ті пенсіонери, які потребують стороннього догляду.