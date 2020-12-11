2020 став черговим роком падіння для української гривні. Чого очікувати від курсу долара у 2021 році та які фактори впливатимуть на ріст чи падіння гривні?

Більшість експертів різних аналітичних центрів та організацій сходяться на думці, що наступного року курс гривні до долара буде в діапазоні між 28 та 29. У матеріалі Економіки 24 пропонуємо вам різні прогнози та пояснюємо, що впливатиме на курс гривні у 2021 році.

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Прогноз курсу долара на 2021 рік

Аналітики Oxford Economics прогнозують середньорічний курс на рівні 28,4 гривні за долар у 2021 році.

Інфляція може різко зрости на початку 2021 року, оскільки попит відновиться раніше, ніж виробництво, і компанії зазнають додаткових витрат через обіцяного підвищення мінімальної зарплати,

– йдеться у звіті.

Експерти також наголосили, що пандемія коронавірусу, війна на Сході України, відсутність прогресу у відносинах з МВФ та повільне впровадження реформ тиснутимуть на курс.

МВФ прогнозує, що українська гривня у 2021 році буде на рівні 28,12 гривні за долар. До речі, раніше в організації вважали, що курс буде відчутно вищим – 28,9 гривні, але у жовтні переглянули його.

Цікаво, що на початку пандемії МВФ був налаштований вкрай песимістично щодо економіки України. До прикладу, на цей рік МВФ прогнозував середньорічний курс 30 гривень за долар, хоча гривня жодного разу навіть не опустилася до 29. Але за 2 місяці до кінця року МВФ змінив прогноз на 27,2 гривні.

Про те, чи часто справджуються прогнози МВФ щодо України, читайте у нашому матеріалі МВФ недооцінює Україну: чи варто вірити прогнозам про курс, ВВП та інфляцію.

Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році. Проте насправді думки експертів різнилися і вони називали середній курс від 27 гривень до 30 гривень за долар.

Наприкінці 2021 року слід очікувати курсу долара на рівні 29,2 гривні. Тут експерти також давали різні оцінки: найбільші оптимісти прогнозували, що гривня завершить наступний рік на позначці 27 за долар, а песимісти – 31 гривня за долар.

Основні зовнішні ризики на 2021 рік:

Виникнення інших хвиль пандемії COVID-19 у світі;

Дефіцит зовнішнього фінансування;

Вихід нерезидентів із ОВДП;

Посилення гібридних загроз національній безпеці України.

Серед внутрішніх загроз експерти виділяють:

Значне зростання дефіциту державного бюджету;

Збереження високого рівня корупції;

Падіння гривні;

Зростання безробіття та інфляції.

Який долар заклали в бюджеті-2021

У бюджеті-2021 гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар. Зауважте, що з-поміж усіх прогнозів, цей найпесимістичніший.

Чому ж уряд так недооцінює гривню? Адже й цього року з курсом не вгадали. У першій версії бюджету-2020 курс був закладений на рівні 27 за долар, хоча перші два місяці до пандемії курс був близький до 24. В оновленому бюджеті-2020 заклали середньорічний курс на рівні 29,5, тоді коли гривня жодного разу навіть не досягла 29.

Чому курс важливий

Важливо, щоб закладений у бюджеті курс збігався з реальним. Адже саме від цього залежить правильність розрахунків бюджетних надходжень та витрат.

Середньорічний курс впливає на підрахунок надходжень від імпортних мит, від певних категорій, які перераховують в іноземній валюті. І завищений курс може призвести до недовиконання бюджету,

– пояснює фінансовий експерт та партнер iplan.ua Василь Матій.

Проте завищений курс ймовірно компенсується завищеною інфляцією, яку у бюджеті-2020 заклали на рівні 7,3%. Як пояснює експерт, завищений курс призводить до менших надходжень, а завищена інфляція навпаки – до більших надходжень. Тож ефект від, ймовірно, неправильного прогнозування цих двох показників, компенсується.

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Індекс долара рекордно падає

Варто розуміти, що на курс гривні до долара впливають не лише події, прямо дотичні до України, але й ситуація із самим доларом.

Індекс долара опустився до дворічного мінімуму – 90,69 у грудні. І якщо ми подивимося на графік, то протягом останніх 5 років долар був слабшим лише на початку 2018 року.

Що таке індекс долара Це індекс, що показує відношення долара США до кошика з шести валют основних торговельних партнерів США: євро, єни, фунту стерлінгів, канадського долара, шведської крони та швейцарського франка.

Аналітики Citigroup очікують, що у 2021 році індекс долара впаде ще на 20%. Зауважимо, що з березня індекс долара опустився на 11%, попередньо досягнувши піку.

Песимістичні прогнози для долара висловлювали й окремі відомі експерти. Зокрема Стівен Роуч, колишній глава Morgan Stanley Asia, влітку спрогнозував, що долар обвалиться на 35% відносно основних валют світу і згодом восени повторив свій прогноз.

Однією з причин такого ослаблення американської валюти є стимулювання економіки через пандемію, в рамках якої прийняли рішення фактично "надрукувати" 2 трильйони доларів. Крім того, вибори президента США стали ще одним випробуванням для долара.

Що впливатиме на курс долара у 2021

Співпраця з МВФ

Для України надзвичайно важливою є співпраця з Міжнародним валютним фондом. Опитані 24 каналом економісти стверджують, що інші організації та інвестори перш ніж вкладати гроші в Україну зважають на відносини з МВФ. Якщо співпраця є, то є й довіра, а відтак Україна може залучити більше грошей та на кращих для себе умовах.

Очікували, що МВФ надасть другий транш розміром в 700 мільйонів доларів у 2020 році, але цього скоріш за все не відбудеться. Відсутність траншу та інших позик негативно впливатимуть на гривню.

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Коронавірус

Перший місяць року Україна проведе у стані локдауну, що суттєво позначиться на економічних показниках. Якщо ситуація з захворюванням гіршатиме, це буде ще одним фактором для ослаблення гривні. Проте ситуацію може покращити вакцина.

Вакцина від коронавірусу, яку вже починають розповсюджувати у світі, може дати відлік до відновлення світової економіки, що стане стабілізаційним фактором для гривні.

Світові ринки

Експорт та імпорт займають чільне місце в економіці України, тож ціни на нафту, яку Україна імпортує, чи зерно, яке експортує, – матимуть вагомий вплив на національну валюту.

У цьому плані 2020 рік був позитивним для гривні, адже нафта подешевшала, а зерно навпаки подорожчало.

Очікування

Очікування бізнесу та населення щодо курсу також відіграють ключову роль, адже стимулюють їх до продажу/купівлі валюти, що лише посилює ефект. Уряд заклав у бюджеті доволі слабку гривню у порівнянні з експертними прогнозами. Це може сприяти девальваційним очікуванням і таки знецінити гривню.

Відновлення економіки

Цей рік став роком падіння ВВП для майже всіх країн світу, включаючи Україну. Проте за різними прогнозами економіки будуть відновлюватися у 2021 році. Тож те, наскільки Україні вдасться відновити допандемічні показники, буде впливати на курс гривні.

Що відбувалося з доларом у 2020