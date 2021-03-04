Річна ціна газу для українців почне діяти вже до кінця 2 кварталу 2021 року. Не буде щомісячних стрибків тарифів, тож потреба регулювання ринку газу з боку уряду відпаде автоматично.

Однак право у споживача перебувати на місячному тарифі збережуть. У цьому запевнив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Людям потрібна зрозуміла ціна газу

Люди не готові відстежувати ціну і швидко змінювати постачальника. Запровадження на роздрібному ринку газу цього механізму було помилкою, оскільки прогнозованого тарифу люди так і не отримали.

Виправлення цієї помилки – запуск усіма постачальниками річного продукту. Тоді споживачі будуть розуміти, скільки коштує і буде коштувати газ,

– переконаний голова уряду.

Також це допоможе Мінсоцполітики "детально підрахувати субсидії".

Уряд забезпечив стабільність на ринку газу

Взимку 2020 – 2021 ціна газу стрибнула вгору. Природно, люди обурилися. Тому держава встановила "прайс-кеп" – 6,99 гривні за кубометр – до 31 березня.

Прайс-кеп – це умови ринку: якщо можеш торгувати нижче зазначеної ціни – торгуй, не можеш – йди з ринку. Таким чином ми забезпечили стабільність. Реформа ж ринку газу продовжиться,

– пояснив Шмигаль.

За його словами, річна ціна газу стане основною (за замовчуванням) вже до кінця 2 кварталу 2021 року. Це означає, що "необхідність регулювати ринок через щомісячні стрибки ціни відпаде сама собою".

Важливо розуміти, що при цьому кожен споживач матиме змогу перейти на місячну ціну. Тобто – протягом 12 місяців управляти ціною газу у щомісячному режимі.



Ціна газу в Україні у 2021 / Інфографіка 24 каналу

Коротко про ситуацію з ціною газу в Україні

На початку 2021 року в Україні несподівано стрибнув угору тариф на газ для населення. Це спровокувало протести по всій країні. Для врегулювання ситуації уряд встановив граничну ціну газу у 6,99 гривні за кубометр.

Однак це не сподобалося Міжнародному валютному фонду. Державне регулювання ціни газу йде всупереч підписаному меморандуму, в якому Україна зобов'язалася встановити ринкове ціноутворення.

Наприкінці лютого ЗМІ повідомили, що річний тариф на газ може почати діяти з 1 квітня. При цьому, мовляв, споживачі матимуть змогу у будь-який момент переходити з річного тарифу на місячний і назад.

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