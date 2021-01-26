Рішення про знижені тарифи на газ діє тимчасово, тобто до кінця березня. Надалі ситуація має зимінитись, тож влада розглядає різні варіанти.

Джерело: "Економічна правда"

Є системні проблеми. Зокрема, панівне становище облгаззбутів, зловживання, необізнаність багатьох споживачів. Про це заявив виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко.

До речі Українці отримають знижені платіжки за газ лише у березні: Вітренко пояснив чому

Що буде з тарифами після березня

Вітренко зауважив, що розглядають різні варіанти вирішення проблеми. До процесу хочуть долучити депутатів та місцеві громади.

Сподіваюся, після того, як газзбути побачили силу держави, вони будуть трохи по-іншому себе поводити, будуть більше налаштовані на конструктив,

– додав політик.

За словами Вітренка, в Україні досі не визначили, хто такі вразливі споживачі та не окреслили механізми їх захисту. Урядовець додав, що в Європі є соціальні тарифи та цінові обмеження.

"Вразливість – це вразливість до зловживань домінуючих гравців, відсутність досвіду аналізу цінових пропозицій, відсутність можливості швидко змінити постачальника", – зауважив політик.

Хто має потрапляти під категорію "вразливих споживачів"

Вітренко наголосив, в уряді хочуть, щоб під це визначення потрапляло якомога менше українців, однак має бути об'єктивний вибір.

За словами урядовця, якщо ж до "вразливих споживачів" потрапить більшість громадян, це буде "об'єктивна реальність". Тому споживачів потрібно захищати.

Зверніть увагу! Уряд тимчасово встановив граничну ціну на газ. Зокрема, максимальна вартість кубометра газу наразі становить 6,99 гривні, ціна за розподіл – 1,79 гривні.



Тарифи на газ / Інфографіка 24 каналу