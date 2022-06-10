Що буде з газом: у Раді пояснили, чи слід українцям хвилюватися через "важку зиму"

Україну чекає одна з найважчих зим в плані опалювального сезону. Проте влада зараз працює над тим, щоб забезпечити жителів країни достатньою кількістю цього енергоресурсу. Тому все ж загроза відсутності опалення – мінімальна.

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус розповів, як саме це планують робити. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в національному телемарафоні.

До теми Уряд створює штаб, який щоденно займатиметься підготовкою до опалювального сезону

Від чого залежатиме потрібна кількість газу

7 червня прем'єр-міністр України сказав, що для наступного опалювального сезону знадобиться від 21 до 24 мільярдів кубометрів газу. Проте зараз це лише орієнтовні цифри.

За словами Геруса, точні цифри будуть відомі лише ближче до кінця літа. Адже вони залежать одразу від трьох факторів:

яка буде ситуація з територіями, де провели відбудову;

яка ситуація буде з окупованими територіями;

яка кількість підприємств ще зможе відновити повноцінну діяльність.

Зауважте! Для того, щоб підготовка вже почалася, на "Нафтогаз" зобов'язали забезпечити газосховища щонайменше 19 мільярдами кубометрів газу.

Наша найбільша національна компанія "Нафтогаз" уже проводить поїздки та зустрічі з представниками інших країн. Це потрібно, щоб спільно вибудувати цю роботу по закачці газу. Ця зима очікується важкою, але ми зробимо все, щоб в нас і світло, і тепло,

– сказав політик.

Він додав, що мовиться не лише про природний газ. Адже також потрібно вже закуповувати вугілля.

Де ми будемо купувати газ

Раніше Україна проводила закупівлі головного енергетичного ресурсу в Словаччині. Герус пояснив, що там був різний газ: із Норвегії, американський скраплений, який доставляється в Польщу, а також навіть із країн Азії та Африки.

Так само далі плануємо купувати цей газ у Європі. Це є Словаччина, Угорщина, також можемо з Польщі брати. Навіть зараз є такі проєкти й плани, що українські компанії привозять газ у Польщу, а там він закачується в газотранспортну систему,

– розповів голова комітету з питань енергетики.

Також слід зауважити, що в України є власний видобуток. Наші видобувні компанії його продають, але зазвичай видобувають більше, ніж є споживання. Зараз триває накопичення в підземних газосховищах, щоб при потребі використати цей газ взимку.

До теми – частину зруйнованого житла хочуть відновити до опалювального сезону: дивіться відео