Все у руках МВФ: Фурса дав прогноз на курс долара у 2021 році

В Україні вартість долара може знизитись до 27 гривень у лютому 2021 року. У випадку, якщо країна отримає кредит від Міжнародного валютного фонду, такий курс протримається до кінця року.

Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він зазначив, що Україні необхідно виконати зобов'язання, щоб МВФ виділили кошти.

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Кредит від МВФ

Фурса спрогнозував розвиток економічних подій в України у випадку, якщо ми все-таки отримаємо черговий кредит від МВФ.

Ситуація залишиться стабільною і курс буде такий, як зараз (менше ніж 28 доларів – 24 канал) до кінця 2021 року,

– пояснив Фурса.

Також він наголосив, що у випадку, якщо коштів від МВФ не буде – економіку України чекатиме "турбулентність". Тобто, нестабільність курсу.

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Як переконати МВФ

За словами експерта, щоб отримати кредит від МВФ, треба виконати відповідні зобов'язання. Зокрема, Фурса виділяє 2 головні кроки України:

антикорупційна структура; судова реформа.

Експерт зазначив, що "найближчим часом жодних грошей не буде". Для отримання коштів спочатку треба вирішити ці пункти, а це – довготривалий процес. Закони прийняти не так легко й швидко. Якщо МВФ не позичить нам гроші, не позичать й інші фонди.

Прогноз курсу долара на 2021 рік

Як зазначив банкір, курс може дійти до позначки 27 гривень за 1 долар. Однак такий курс став би максимально низьким.

Національний банк України стримуватиме подальше укріплення гривні,

– заявив Фурса.

За його словами, у другому півріччі 2021 року, фахівці прогнозують підвищення курсу. Він становитиме приблизно 28 гривень за долар. Таке підняття вартості валюти зумовлено деякими факторами, зокрема:

у вересні відбувається погашення боргу держави;

чи видасть кредит МВФ.

9 лютого

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