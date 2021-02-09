Все у руках МВФ: Фурса дав прогноз на курс долара у 2021 році
В Україні вартість долара може знизитись до 27 гривень у лютому 2021 року. У випадку, якщо країна отримає кредит від Міжнародного валютного фонду, такий курс протримається до кінця року.
Джерело:24 канал
Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він зазначив, що Україні необхідно виконати зобов'язання, щоб МВФ виділили кошти.
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Кредит від МВФ
Фурса спрогнозував розвиток економічних подій в України у випадку, якщо ми все-таки отримаємо черговий кредит від МВФ.
Ситуація залишиться стабільною і курс буде такий, як зараз (менше ніж 28 доларів – 24 канал) до кінця 2021 року,
– пояснив Фурса.
Також він наголосив, що у випадку, якщо коштів від МВФ не буде – економіку України чекатиме "турбулентність". Тобто, нестабільність курсу.
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Як переконати МВФ
За словами експерта, щоб отримати кредит від МВФ, треба виконати відповідні зобов'язання. Зокрема, Фурса виділяє 2 головні кроки України:
- антикорупційна структура;
- судова реформа.
Експерт зазначив, що "найближчим часом жодних грошей не буде". Для отримання коштів спочатку треба вирішити ці пункти, а це – довготривалий процес. Закони прийняти не так легко й швидко. Якщо МВФ не позичить нам гроші, не позичать й інші фонди.
Прогноз курсу долара на 2021 рік
Як зазначив банкір, курс може дійти до позначки 27 гривень за 1 долар. Однак такий курс став би максимально низьким.
Національний банк України стримуватиме подальше укріплення гривні,
– заявив Фурса.
За його словами, у другому півріччі 2021 року, фахівці прогнозують підвищення курсу. Він становитиме приблизно 28 гривень за долар. Таке підняття вартості валюти зумовлено деякими факторами, зокрема:
- у вересні відбувається погашення боргу держави;
- чи видасть кредит МВФ.
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