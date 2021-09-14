Що буде у Бюджеті на 2022 рік: нардеп розкрив перші деталі та цифри

Ярослав Железняк оприлюднив першу інформацію про показники у проєкті Держбюджету на 2022 рік. За словами нардепа, сам документ наразі ще верстають, але вже відома низка цифр.

Голова фракції "Голос" зазначив, що в основних показниках Бюджету-2022 немає нічого дивного – все згідно з бюджетною декларацією.

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Основні показники Бюджету

Відтак у документ закладають:

ВВП – 5 368 мільярдів;

Дефіцит – 188 мільярдів;

Доходи: – 1 219 мільярдів;

Витрати – 1 407 мільярдів;

Кредити – 529 мільярдів;

Погашення та обслуговування державного боргу – 560 мільярдів.

По доходах цікавий момент: за рахунок податків на фізосіб хочуть зібрати у 2022 році більше на 23 мільярдів. А ось щодо податку на підприємства всього на 18 мільярдів більше, з ренти взагалі на 3,4 мільярда,

– повідомив Железняк.

За його словами, "всі додаткові запити будуть задовольняти після ухвалення законопроєкту №5600 й у вигляді правок від депутатів.

Поки відомо, що зростуть витрати на Кабмін і СБУ.

"На медицину витрати збільшаться на 34 мільярди. Це ще дуже далеко від необхідних за законом 5% від ВВП. В освіті теж диво не станеться, виростуть, але не кардинально, – додав народний депутат від "Голосу".

"Зашквари" Держбюджету-2022

Ярослав Железняк переконаний, що "зашквари" бюджету з'являться на етапі внесення депутатських правок та першого голосування.

На проєкт Бюджету буде уважно дивитися МВФ та інші наші заморські друзі. Тому всі бюджетні "зашквари" поки заховали, а з'являться вони на етапі депутатських правок і першого голосування за Бюджет (це ближче до 20 жовтня),

– продовжив нардеп.

Насамкінець глава парламентської фракції "Голос" поінформував, що 15 вересня Кабмін розгляне проєкт Бюджету-2022 і передасть його до Ради.

Текст публікації Ярослава Железняка:

І нарешті про Бюджет на 2022. Сам документ ще верстають, але вже є низка цифр.

Почнемо з головних:

• ВВП закладають 5368 мільярдів

• Дефіцит: 188 мільярдів

• Доходи: 1219 мільярдів

• Витрати: 1407 мільярдів

• Кредити: 529 мільярдів

• Погашення та обслуговування державного боргу: 560 мільярдів

Нічого дивного, все згідно з декларацією.

За доходами цікавий момент: за рахунок податків на фізосіб хочуть зібрати у 2022-му році на +23 мільярди. А ось з податку на підприємства всього на +18 мільярдів, з ренти взагалі на +3,4 мільярда. Загалом, або щось не те пішло з деолігархізація або кожен з нас тепер не тільки президент, а й олігарх.

Детальної розкладки витрат поки немає, ще в узгодженні. Раз дефіцит менше, то і грошей на різні забаганки менше. Всі додаткові запити будуть задовольняти після прийняття №5600 і у вигляді правок від депутатів.

Поки відомо, що підростуть витрати на Кабмін і СБУ, але подивимось незабаром на скільки.

До речі, дива не сталося, і на медицину витрати збільшаться на +34 мільярди. Це ще дуже далеко від необхідних за законом 5% від ВВП.

В освіті теж чуда не станеться: витрати виростуть, але не кардинально.

Загалом, всі хто хотів побачити в Бюджеті пріоритетом освіту і медицину – забудьте.

Ну і найголовніше. На проєкт Бюджету буде уважно дивитися МВФ та інші наші заморські друзі.

Тому всі бюджетні зашквари поки заховали, а з'являться вони на етапі депутатських правок і першого голосування за Бюджет (це ближче до 20 жовтня).

Так, наприклад, знаменитий соцеконом або нову фішку для підкупу депутатів - "інфраструктурну субвенцію" – ви не знайдете. Зате на програму регіонального розвитку ДФРР закладено аж 11 мільярдів (в цьому році було 4,5). Саме це стане ресурсом для грошей на округи. Теж саме з "президентськими проєктами" – вони все з'являться у вигляді правок від депутатів, за які відбудеться перше голосування. Ну і всі бажаючі будуть кровно зацікавлені в прийнятті №5600.

Ну а далі стандартне правило – хто голосує за Бюджет, той отримує гроші на округи й інші "плюшки". Так що ближче до 20 жовтня ми побачимо поіменний список нової Коаліції.

Завтра Кабмін розгляне проєкт і передасть в Раду. Ну а там, сподіваємося, і МВФ скаже своє слово.