Ще є час: коли можуть скасувати нульове розмитнення авто

З 5 квітня українці можуть привозити транспортні засоби з-за кордону та не платити при цьому мита, ПДВ та акцизу. Проте цю пільгу можуть скасувати.

Відповідний законопроєкт №7311-д вже рекомендував до прийняття за основу профільний комітет Верховної Ради, повідомляє 24 канал.

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Коли можуть прийняти законопроєкт

У вівторок, 3 травня, Раді зібралася на засідання, в порядку денного якого немає цього законопроєкту. Проте в умовах війни невідомо, коли ж відбудеться наступне засідання. З міркувань безпеки їх тепер не анонсують.

Це поставило охочих привезти собі автомобіль з ЄС у підвішений стан – ніхто не знає, чи встигне купити автомобіль до прийняття нового закону, який скасовує нульове розмитнення.

Чому ще є час їхати за авто

По-перше, процедура прийняття закону доволі тривала і вона не може пройти за один день:

спочатку законопроєкт має пройти перше читання;

потім доопрацювання в комітеті з урахуванням поправок;

а тоді ще й отримати підпис президента.

По-друге, як повідомили різні нардепи, розгляд законопроєкту поки що відклали, і найближчим часом його не планують ухвалювати.

Усі, хто переживав, що найближчим часом парламент ухвалить податкові зміни №7311, не переживайте. Найближчим часом не ухвалить,

– написав нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграмі.

Інші податкові зміни

Окрім скасування нульового розмитнення законопроєкт включає:

дозвіл на тимчасове ввезення в Україну тракторів, вантажівок та спецтехніки, які відповідають критерію Євро-3.

підняття ставки військового збору вдвічі – до 3%;

скасування норми, що звільняє компанії на спрощеній системі від сплати мита та ПДВ при імпорті;

скасування відтермінування сплати податків на 6 місяців після завершення воєнного стану;

можливість отримати бюджетне відшкодування за січень цього року в ОВДП.

Спочатку у законопроєкті також було передбачено повернення акцизів на пальне та ПДВ у розмірі 20% замість 7%. Але від цього вирішили відмовитися.

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