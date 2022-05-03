Відповідний законопроєкт №7311-д вже рекомендував до прийняття за основу профільний комітет Верховної Ради, повідомляє 24 канал.
Зверніть увагу Новачкам щастить: як купити свою першу криптовалюту
Коли можуть прийняти законопроєкт
У вівторок, 3 травня, Раді зібралася на засідання, в порядку денного якого немає цього законопроєкту. Проте в умовах війни невідомо, коли ж відбудеться наступне засідання. З міркувань безпеки їх тепер не анонсують.
Це поставило охочих привезти собі автомобіль з ЄС у підвішений стан – ніхто не знає, чи встигне купити автомобіль до прийняття нового закону, який скасовує нульове розмитнення.
Чому ще є час їхати за авто
По-перше, процедура прийняття закону доволі тривала і вона не може пройти за один день:
- спочатку законопроєкт має пройти перше читання;
- потім доопрацювання в комітеті з урахуванням поправок;
- а тоді ще й отримати підпис президента.
По-друге, як повідомили різні нардепи, розгляд законопроєкту поки що відклали, і найближчим часом його не планують ухвалювати.
Усі, хто переживав, що найближчим часом парламент ухвалить податкові зміни №7311, не переживайте. Найближчим часом не ухвалить,
– написав нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграмі.
Інші податкові зміни
Окрім скасування нульового розмитнення законопроєкт включає:
- дозвіл на тимчасове ввезення в Україну тракторів, вантажівок та спецтехніки, які відповідають критерію Євро-3.
- підняття ставки військового збору вдвічі – до 3%;
- скасування норми, що звільняє компанії на спрощеній системі від сплати мита та ПДВ при імпорті;
- скасування відтермінування сплати податків на 6 місяців після завершення воєнного стану;
- можливість отримати бюджетне відшкодування за січень цього року в ОВДП.
Спочатку у законопроєкті також було передбачено повернення акцизів на пальне та ПДВ у розмірі 20% замість 7%. Але від цього вирішили відмовитися.
Важливо – ЄС планує нафтове ембарго для Росії, але з винятками: дивіться відео