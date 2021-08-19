Про це розповіла директорка зі взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями "Оператора ГТС України" Ольга Бєлькова в ефірі 24 каналу. Зокрема, для запуску "Північного потоку-2" треба пройти дуже багато процедур.
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Що потрібно для запуску газопроводу
За словами Бєлькової, наразі Кремль, який фактично має у свої руках важелі впливу через розподіл природного газу, збільшує своє можливості шляхом того, як надалі використовуватиме наявні маршрути доставки в Європу.
Втім, для запуску "Північного потоку-2" Росії потрібно здійснити багато процедур, налагодити співпрацю зі своїми постачальниками, а також пройти сертифікацію, відповідно до вимог законодавства Німеччини.
На думку експертки, сертифікація не буде спокійною, адже Польща вже заявила свої права на участь в ній, оскільки є державою Євросоюзу.
Країна буде наполягати на тому, що сертифікація має відбутися відповідно до всіх норм Третього енергопакета, який і на наш погляд, і польських колег фактично не виконується так званим майбутнім оператором цього проєкту, тому ще поборемося,
– наголосила Бєлькова.
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Бєлькова розповіла про запуск "Північного потоку-2": дивіться відео
"Північний потік-2": коротко
- Джозеф Байден та Ангела Меркель 21 липня уклали угоду щодо "Північного потоку-2". Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску газопроводу.
- МЗС України надіслало ноти у Брюссель і Берлін через угоду. Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік-2" загрожує безпеці України й порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.
- Російська компанія "Газпром" прокоментувала договір США та Німеччини. У корпорації вважають досягнуті домовленості декларативними й такими, що не несуть юридичних зобов'язань.
- За даними німецьких ЗМІ, завершення будівництва "Північного потоку-2" заплановане на 23 серпня. Федеральний уряд Німеччини це питання не коментує.