Ще одна велика компанія Європи відмовилася від нафти з Росії

Найбільша нафтова компанія Норвегії Equinor припиняє торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами. Раніше компанія вийшла з усіх російських проєктів.

Останні закупівлі

Щоправда, Equinor ще має укладені контракти до війни Росії проти України. За ними, компанія ще отримає 4 нафтові вантажі у березні:

два вантажі компанія продасть клієнтам в Азії;

третій вантаж нафти доставлять у сховище;

четвертий – на нафтопереробний завод Монгстад у Норвегії.

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У компанії наголосили, що отримання цих вантажів не суперечить санкціями. Але нових контрактів з Росією – не буде.

Нафтові проблеми Росії

Для Росії дуже важливі продажі нафти й газу, адже разом вони складають понад половину експорту. Але світ починає бойкотувати російські енергоресурси. Так, він них вже повністю відмовилися США, Велика Британія, Канада та Австралія. Європа також готується до поступової відмови від російських нафти, газу та вугілля.

Нещодавно мав відбутися тендер "Зарубіжнафти" з продажу шести партій нафти Urals. Але його визнали таким, що не відбувся, оскільки ніхто з покупців не відгукнувся на пропозицію.

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