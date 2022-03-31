Ще один швейцарський банк допомагає росіянам обходити санкції

Швейцарський банк CIM Banque відкриває росіянам картки Visa та Mastercard. Це вже другий банк, що в обхід санкцій допомагає створювати інтернет-картки та відкривати рахунки населенню країни-агресорки.

CIM Banque допомагає росіянам обходити санкції

За допомогою банку CIM Banque росіяни можуть обходити санкції, коли їдуть закордон. Про це повідомили журналісти "Схем".

Зверніть увагу Після розслідування "Схем" швейцарський банк припинив видачу карток Visa та Mastercard росіянам

Які послуги пропонує CIM Banque

Через повномасштабну війну Росії на території Україну платіжні системи Visa та Mastercard оголосили про припинення операцій на території країни-агресорки. Відтак транскордонні операції перестали бути для них доступними.

Швейцарський банк пропонує російським громадянам можливість відкрити мультивалютний рахунок та оформлювати віртуальні та пластикові картки міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard.

Журналісти "Схем" звернулись до банку під виглядом клієнтів й отримали від менеджера CIM Banque Катерини письмове підтвердження можливості відкрити вище згадану картку. Вона також повідомила, що картку Visa та Mastercard можна оформити не лише віртуальну, але фізичну – і "її можна буде поповнювати через інтернет-банкінг або через оператора".

Як IM Banque допомагає обходити санкції й створює картки

Для того, аби обійти санкції й створити картку платіжної системи Visa, або Mastercard потрібно не так багато лише:

копія закордонного паспорта,

довідка з місця проживання,

податковий номер.

Після цього треба перерахувати перший депозит у розмірі 5 тисяч доларів, євро чи швейцарських франків, далі буде "проведена відеоконференція". Розгляд документів, повідомили у CIM Banque, триває від 3 до 5 днів.

В той час, як Швейцарія вводить нові санкції щодо Росії, прикро, що все ж знаходяться компанії, які, вочевидь, не вважають за доцільне дотримуватись їх. Нагадаємо, що додаткові обмеження Швейцарії набрали чинності ще 25 березня, більше про це – читайте тут.

Що відомо про CIM Banque CIM Banque – це приватний швейцарський банк, заснований Франческо Синьйоріо (Francesco Signorio) у 1990 році зі штаб-квартирою у Женеві. У швейцарському реєстрі Francesco Signorio зазначений, як директор банку, а серед менеджменту є російські прізвища. Банк має свою сторінку також і російською мовою.

Цікаво – Росія помстилася Швейцарії за санкції: дивіться відео