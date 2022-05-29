Ще один крок до дефолту: виплати за російськими облігаціями не дійшли до інвесторів, – ЗМІ

Росія впевнено крокує до дефолту. Черговим "успіхом" у цьому напрямку стало те, що виплати за російськими державними облігаціями не надійшли вчасно на рахунки іноземних інвесторів.

Йдеться про обов'язкові виплати за облігаціями "Росія-2026" та "Росія-2036". Якщо гроші так і не з'являться на рахунках закордонних вкладників протягом наступних 30 календарних днів, за російськими закордонними зобов'язаннями буде оголошено дефолт.

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Росія все ближче до дефолту

27 травня було граничним терміном сплати країною-агресоркою фінансових зобов'язань за державними облігаціями "Росія-2026" та "Росія-2036" – 71,25 мільйона та 26,5 мільйона євро відповідно.

Однак, станом на завершення банківського дня, гроші так і не надійшли іноземним інвесторам. Національний розрахунковий депозитарій (НРД), куди Міністерство фінансів Росії перерахувало гроші за виплатами, заявив ввечері 27 травня, що кошти на здійснення виплат було знято з рахунку.

При цьому Мінфін країни-агресорки наполягає, що виконав свої фінансові зобов'язання перед закордонними інвесторами, перерахувавши кошти до Національного розрахункового депозитарію.

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До слова, як пише видання Bloomberg, саме НРД є зареєстрованим власником облігацій, і Росія може використати цей факт, як "аргумент", що вона уникла дефолту, навіть якщо гроші не було відправлено на рахунки окремих інвесторів.

Нагадаємо, що дефолт за зовнішніми фінансовими зобов'язаннями почав ще більше загрожувати Росії, відколи Сполучені Штати Америки прийняли рішення не продовжувати ліцензію, що дозволяла Кремлю здійснювати виплати за своїм державним боргом у доларах попри впровадженні проти країни-агресорки санкції.

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