Поділяє позицію колег: ще один керівник департаменту залишає НБУ

З НБУ звільняється директор Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук. Він заявив, що повністю поділяє позицію Олександра Бевза.

Віталій Ваврищук написав про це на сторінці в фейсбуці. Він також поширив допис від 30 червня керівника директора департаменту ліцензування Олександра Бевза.

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Мої власні спостереження про стан справ в НБУ сходяться з міркуваннями Олександра Бевза,

– написав Ваврищук.

Він повністю поділяє висловлену Бевзом позицію. Віталій Ваврищук написав, що повідомив колегам про завершення роботи в НБУ.

"Терміни обговорю із новим заступником голови НБУ – куратором Департаменту фінансової стабільності", – заявив директор департамену.

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