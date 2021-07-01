Поділяє позицію колег: ще один керівник департаменту залишає НБУ
Джерело:фейсбук Віталія Ваврищука
З НБУ звільняється директор Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук. Він заявив, що повністю поділяє позицію Олександра Бевза.
Віталій Ваврищук написав про це на сторінці в фейсбуці. Він також поширив допис від 30 червня керівника директора департаменту ліцензування Олександра Бевза.
До теми Ми не можемо більше працювати, – Бевз про звільнення керівників департаменту НБУ
З НБУ йде ще один керівник
Мої власні спостереження про стан справ в НБУ сходяться з міркуваннями Олександра Бевза,
– написав Ваврищук.
Він повністю поділяє висловлену Бевзом позицію. Віталій Ваврищук написав, що повідомив колегам про завершення роботи в НБУ.
"Терміни обговорю із новим заступником голови НБУ – куратором Департаменту фінансової стабільності", – заявив директор департамену.
Звільнення з НБУ: що відомо
- 30 червня про звільнення з НБУ заявила команда керівників Департаменту ліцензування. Заяви про звільнення подала керівництву НБУ одразу 9 працівників.
- Керівник департаменту Олександр Бевз сказав, – причина в тому, що НБУ далеко відійшов від стандартів.
- Депутат від "Слуги народу" та голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що їм "життєвого досвіду не вистачає, щоб вирішувати стосунки із своїм керівництвом безпосередньо без залучення громадськості".
- Сам Олександр Бевз заявив, що "після низки подій зрозуміли, що не можемо більше працювати, якщо в нашого керівництва інше бачення з багатьох питань".
- Олександр Бевз пропрацював у НБУ зі своєю командою понад 5 років.