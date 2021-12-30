Ще один банк почав відкривати картки в рамках "єПідтримки"

Отримати 1000 гривень за повну вакцинацію від коронавірусу можна ще через один банк. Картки в рамках програми "єПідтримка" розпочав відкривати і "Райффайзен Банк".

Емісію карток "єПідтримки" банк розпочав 29 грудня. Саме на ці карти впродовж 10 днів мають надходити кошти.

Раніше Почались виплати "вакцинаційної тисячі" через "Приватбанк", "Ощадбанк" та "Укргазбанк"

Картки для отримання 1000 гривень можна отримати в 7 банках

"Райффайзен Банк" став сьомим банком, який випускає такі картки. Оформити картку можна двома способами – звернувшись у найближче відділення або онлайн.

Після оформлення картки необхідно подати заяву на виплату 1000 гривень у застосунку "Дія",

– уточнили у банку.

Хто може отримати гроші:

повнолітні громадяни України;

мають повний курс вакцинації;

сформували "зелений" COVID-сертифікат у застосунку "Дія";

оформили спеціальну банківську картку "єПідтримка".

Гроші, які надійдуть на цю карту, можна буде потратити на такі категорії: транспорт, театри, книги, заняття спортом, музеї.

Участь у програмі "єПідтримка", окрім "Райффайзен Банку", беруть Monobank, "Альфа-банк", "ПриватБанк", "Ощадбанк" та "Укргазбанк".

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Що відомо про так звану "вакцинальну тисячу":

Про те, що за вакцинацію виплачуватимуть 1000 гривень, президент Зеленський анонсував 15 листопада.

Пілотний проєкт у застосунку "Дія" стартував 13 грудня, а офіційно – вже з 19 грудня.

Кошти на картки мають надійти протягом 10 робочих днів з дня старту програми.

Дивіться відео про те, як українці витрачають тисячу гривень за вакцинацію: