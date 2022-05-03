Ще більше російських банків відключать від SWIFT, – Боррель

Європейський Союз готує шостий пакет санкцій проти Росії. Він включатиме вихід більшої кількості російських банків із міжнародної системи швидких фінансових операцій SWIFT, а також обмеження в енергетичному секторі.

Про це розповів Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель у понеділок, 2 травня, передає швейцарське видання Swissinfo. За даними іноземних дипломатичних джерел, найбільший російський банк увійде до санкційного списку.

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На пресконференції у Панамі європейський дипломат запевнив, що нові санкційні обмеження торкнуться банківського сектора Росії.

У банківському секторі буде більше російських банків, які вийдуть зі стрімкої системи,

– уточнив він.

Нагадаємо, що раніше ЄС відключив від системи SWIFT 7 російських банків: ВТБ, "Россия", "Открытие" "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", "ВЭБ.ФР".

Сам же Жозеп Боррель уникав уточнень, які саме банки увійдуть до шостого санкційного списку. Проте кілька європейських дипломатичних джерел вказали, що туди увійде найбільший російський банк "Сбербанк", який займає 37% ринку.

На початку повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України російський "Сбербанк" оголосив про рішення піти з європейського ринку після "аномального відтоку грошових засобів". Зокрема, один з високопоставлених співрозмовників видання Politico очікує, що ЄС поставить приціл на всі російські фінансові установи, зокрема, й на "Газпромбанк".

Також представник ЄС наголосив, що другим важелем, на який тиснутиме світ, стане російська енергетика.

"А в енергетиці ми працюємо над підготовкою пропозицій щодо обмеження імпорту енергоносіїв з Росії, особливо щодо нафти", – додав Боррель.

За його словами, Європа не вступає у воєнні дії на території України, бо є страх поширення кордонів війни. Проте Євросоюз прагне підтримати нашу державу у боротьбі з терористичним Кремлем за допомогою економічних санкцій. Крім цього, все більше і більше країн приймають рішення постачати зброю українським захисникам.

До слова, Жозеп Боррель перебуває у Панама-Сіті, де сьогодні, 3 травня, разом із міністрами закордонних справ країн Центральної Америки та Карибського басейну візьме участь у зустрічі, присвяченій наслідкам російсько-українського конфлікту в регіоні.

Раніше повідомлялось, що радник очільника ОП України Михайло Подоляк наголосив: подальша доля Москви – тотальна економічна ізоляція. За його словами, два місяці війни показало, що немає нічого неможливого: відключення Росії від SWIFT, надання важкої зброї Україні.

Які ще санкції слід чекати у шостому пакеті:

Нафтове ембарго: заборона на імпорт російської нафти, найімовірніше, стосуватиметься лише конкретних її видів та способів доставки – за допомогою судноплавства чи трубопроводів. За словами Єрмака, імпорт російської нафти планують поетапно заборонити до кінця року. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив таке твердження.

заборона на імпорт російської нафти, найімовірніше, стосуватиметься лише конкретних її видів та способів доставки – за допомогою судноплавства чи трубопроводів. За словами Єрмака, імпорт російської нафти планують поетапно заборонити до кінця року. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив таке твердження. Пропагандистська машина Кремля: деякі країни, зокрема балтійські, також наполягають додати до пакета обмеження, спрямовані на боротьбу проти російської пропаганди.

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