Ще більше російських банків відключать від SWIFT, – Боррель
Джерело:Swissinfo
Європейський Союз готує шостий пакет санкцій проти Росії. Він включатиме вихід більшої кількості російських банків із міжнародної системи швидких фінансових операцій SWIFT, а також обмеження в енергетичному секторі.
Про це розповів Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель у понеділок, 2 травня, передає швейцарське видання Swissinfo. За даними іноземних дипломатичних джерел, найбільший російський банк увійде до санкційного списку.
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На пресконференції у Панамі європейський дипломат запевнив, що нові санкційні обмеження торкнуться банківського сектора Росії.
У банківському секторі буде більше російських банків, які вийдуть зі стрімкої системи,
– уточнив він.
Нагадаємо, що раніше ЄС відключив від системи SWIFT 7 російських банків: ВТБ, "Россия", "Открытие" "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", "ВЭБ.ФР".
Сам же Жозеп Боррель уникав уточнень, які саме банки увійдуть до шостого санкційного списку. Проте кілька європейських дипломатичних джерел вказали, що туди увійде найбільший російський банк "Сбербанк", який займає 37% ринку.
На початку повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України російський "Сбербанк" оголосив про рішення піти з європейського ринку після "аномального відтоку грошових засобів". Зокрема, один з високопоставлених співрозмовників видання Politico очікує, що ЄС поставить приціл на всі російські фінансові установи, зокрема, й на "Газпромбанк".
Також представник ЄС наголосив, що другим важелем, на який тиснутиме світ, стане російська енергетика.
"А в енергетиці ми працюємо над підготовкою пропозицій щодо обмеження імпорту енергоносіїв з Росії, особливо щодо нафти", – додав Боррель.
За його словами, Європа не вступає у воєнні дії на території України, бо є страх поширення кордонів війни. Проте Євросоюз прагне підтримати нашу державу у боротьбі з терористичним Кремлем за допомогою економічних санкцій. Крім цього, все більше і більше країн приймають рішення постачати зброю українським захисникам.
До слова, Жозеп Боррель перебуває у Панама-Сіті, де сьогодні, 3 травня, разом із міністрами закордонних справ країн Центральної Америки та Карибського басейну візьме участь у зустрічі, присвяченій наслідкам російсько-українського конфлікту в регіоні.
Раніше повідомлялось, що радник очільника ОП України Михайло Подоляк наголосив: подальша доля Москви – тотальна економічна ізоляція. За його словами, два місяці війни показало, що немає нічого неможливого: відключення Росії від SWIFT, надання важкої зброї Україні.
Які ще санкції слід чекати у шостому пакеті:
- Нафтове ембарго: заборона на імпорт російської нафти, найімовірніше, стосуватиметься лише конкретних її видів та способів доставки – за допомогою судноплавства чи трубопроводів. За словами Єрмака, імпорт російської нафти планують поетапно заборонити до кінця року. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив таке твердження.
- Пропагандистська машина Кремля: деякі країни, зокрема балтійські, також наполягають додати до пакета обмеження, спрямовані на боротьбу проти російської пропаганди.
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