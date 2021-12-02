Ще 19 мільярдів: Рада виділила з держбюджету додаткові гроші на дороги

Верховна Рада внесла зміни до держбюджету-2021. У законі передбачили збільшення доходів і видатків бюджету, з яких понад 19 мільярдів гривень підуть на дороги.

За прийняття законопроєкту №6298, яким внесли зміни до держбюджету-2021, проголосували 242 народні депутати.

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Спершу Автодору планували дати 1 мільярд

Спершу у законопроєкті йшлось про збільшення доходів держбюджету на 2,5 мільярда гривень.

З цих грошей 1 мільярд планували спрямувати Укравтодору на програму "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".

До другого читання фінансування зросло

Згодом доходи та видатки збільшили уже на 48,65 мільярда гривень. Зі загальної суми 19,25 мільярда підуть Укравтодору за бюджетною програмою.

На що ще спрямують майже 50 мільярдів