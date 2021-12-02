Ще 19 мільярдів: Рада виділила з держбюджету додаткові гроші на дороги
2 грудня 2021 , 20:21Читать новость на русском
Джерело:"Економічна правда"
Верховна Рада внесла зміни до держбюджету-2021. У законі передбачили збільшення доходів і видатків бюджету, з яких понад 19 мільярдів гривень підуть на дороги.
За прийняття законопроєкту №6298, яким внесли зміни до держбюджету-2021, проголосували 242 народні депутати.
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Спершу Автодору планували дати 1 мільярд
Спершу у законопроєкті йшлось про збільшення доходів держбюджету на 2,5 мільярда гривень.
З цих грошей 1 мільярд планували спрямувати Укравтодору на програму "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".
До другого читання фінансування зросло
Згодом доходи та видатки збільшили уже на 48,65 мільярда гривень. Зі загальної суми 19,25 мільярда підуть Укравтодору за бюджетною програмою.
На що ще спрямують майже 50 мільярдів
- 26,9 мільярда гривень спрямували на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах;
- 165 мільйонів гривень – на підтримку сільгоспвиробників;
- 1,56 мільярда гривень – Міноборони на оплату праці;
- 512,2 мільйона гривень – на додаткову дотацію місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за компослуги та енергоносії для бюджетних установ;
- 354,39 мільйона гривень – на субвенцію місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури;
- 595 мільйонів гривень – на виплату зарплат співробітникам МВС;
- 100 мільйонів гривень – на субвенцію на придбання комунальної техніки.