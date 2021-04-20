Шевченко розповів, чому НБУ проти регулювання комісій банків

Голова Національного банку України Кирило Шевченко зазначив, що НБУ проти адміністративного регулювання комісій при торгових операціях. Оскільки, це негативно вплине на безготівковий ринок.

Чому НБУ проти

НБУ підготував законопроєкт про платіжні послуги, який відкриває нові можливості для учасників фінансового ринку, розповів голова Нацбанку.

Сьогодні народні депутати хочуть додати до цього законопроєкту норму про адміністративне регулювання комісій інтерчейнджу та еквайрингу. Це дуже сумно,

– зазначив Шевченко.

Читайте також У Мінфіні розповіли, коли чекати наступний транш МВФ

Що таке ​інтерчейндж Інтерчейндж – це комісія, яку банк, що обслуговує магазин перераховує банку, чиєю карткою було оплачено товар або послугу. Вона складає 60 – 75% розміру комісії, яку сплачує бізнес за еквайринг, тобто за можливість приймати безготівкову оплату.

У чому небезпека на думку Шевченка

Голова Нацбанку пояснив, що будь-яке регуляторне, адміністративне втручання в тарифи небезпечне. Навіть в Європі адміністративно змінили лише ставку інтерчейндж, але не чіпали ставку еквайрингу, відмітив міністр.

Найголовніше: таке обмеження не приведе до зниження цін для споживачів, а призведе до того, що банки змушені будуть скорочувати мережу своїх POS-терміналів, що гратиме проти cashless economy (безготівкової економіки – 24 канал),

– наголосив Шевченко.

У чому небезпека для безготівкового ринку

В Україні зараз 379 тисяч POS-терміналів, і велика їх кількість встановлена не у великих мережах, які лобіюють зниження комісій, а обслуговують маленький бізнес.

Якщо комісії будуть адміністративно знижені, то банки не зможуть віддавати POS-термінал такому малому підприємцю безкоштовно або за мінімальну платню.

Відповідно це вплине на зменшення обсягів безготівкових операцій, пояснив Шевченко.

Що таке еквайринг Еквайринг – це послуга, за допомогою якої споживачі можуть оплачувати товар чи послугу карткою, смартфоном або іншим електронним платіжним засобом у самому закладі. Обладнання (POS-термінали) надає банк. Бізнес натомість сплачує комісію, яка в Україні становить від 1,6% -1,8% до 2-3%.

Детальніше Що таке еквайринг: чи справді Apple Pay та Google Pay в Україні під загрозою