Шевченко розповів, чому НБУ проти регулювання комісій банків

Джерело:"Ітерфакс–Україна"
Голова Національного банку України Кирило Шевченко зазначив, що НБУ проти адміністративного регулювання комісій при торгових операціях. Оскільки, це негативно вплине на безготівковий ринок.
НБУ підготував законопроєкт про платіжні послуги, який відкриває нові можливості для учасників фінансового ринку, розповів голова Нацбанку.
Сьогодні народні депутати хочуть додати до цього законопроєкту норму про адміністративне регулювання комісій інтерчейнджу та еквайрингу. Це дуже сумно,
– зазначив Шевченко.
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Голова Нацбанку пояснив, що будь-яке регуляторне, адміністративне втручання в тарифи небезпечне. Навіть в Європі адміністративно змінили лише ставку інтерчейндж, але не чіпали ставку еквайрингу, відмітив міністр.
Найголовніше: таке обмеження не приведе до зниження цін для споживачів, а призведе до того, що банки змушені будуть скорочувати мережу своїх POS-терміналів, що гратиме проти cashless economy (безготівкової економіки – 24 канал),
– наголосив Шевченко.
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