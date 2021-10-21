Про це голова Нацбанку повідомив під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.

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Основним припущенням, яке правління Національного банку бере до уваги, залишається продовження співпраці з Міжнародний валютним фондом,

– сказав він.

"Досягнення Україною угоди з МВФ на рівні персоналу уможливило розгляд Радою директорів Фонду першого перегляду програми stand-by, а також запиту про продовження програми", – продовжив очільник НБУ.

За його словами, виконання діючої програми stand-by:

забезпечить надходження необхідного обсягу офіційного фінансування у 2021 – 2022 роках;

забезпечить кращі умови для зовнішніх запозичень;

підтримає інтерес іноземних інвесторів до гривневих активів.

Співпраця з МВФ сприятиме прискоренню економічного зростання, стабілізації інфляції на рівні цілі, й утриманню міжнародних резервів в обсязі 30 – 31 мільярд доларів наступні роки,

– додав Кирило Шевченко.

Ключові ризики для економіки

Глава НБУ зазначив, що водночас ключовими ризиками для економіки є:

значне посилення карантину в Україні та у світі;

триваліший і суттєвіший, ніж передбачалося, інфляційний сплеск у світі.

Зростання захворюваності на тлі низького рівня вакцинації в Україні може загрожувати суворішим локдауном і відповідно суттєвішим уповільненням економічної активності,

– наголосив посадовець.

Кирило Шевченко вказав, що на відміну від карантину 2020 року негативний вплив більше позначатиметься на пропозиції, ніж на попиті, що може зумовити посилення проінфляційного тиску.

Окрім цього, триваліший, ніж очікується зараз, ціновий сплеск у світі, тиснутиме на внутрішні ціни. Очільник Національного банку додав, що актуальними лишаються й інші ризики проінфляційного характеру:

різке погіршення умов торгівлі та відплив капіталу з країн із ринками, що розвиваються;

ескалація військового конфлікту з Росією.

Зверніть увагу! Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив: є шанси, що вже у листопаді на засіданні МВФ розглянуть питання надання траншу Україні у 700 мільйонів доларів. Окрім цих грошей, очікують ще на 2,2 мільярда.