Не впоралися з переговорами з МВФ: Шевченка і Марченка можуть відправити у відставку

Вже восени у відставку можуть відправити голову Національного банку України Кирила Шевченка. Про це заговорили джерела в Офісі Президента. Ще раніше в кулуарах Верховної Ради почали обговорювати можливу відставку міністра фінансів Сергія Марченка.

В обох випадку причина кадрових змін одна – не впоралися з переговорами Міжнародним валютним фондом. За угодою, ще у 2020 році Україна мали отримати 2 транші, кожен – по 700 мільйонів доларів. Втім грошей від МВФ наша країна так і не побачила.

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Провал перемовин з МВФ

Втім причина не стільки в комунікаційних здібностях відповідальних за переговори з МВФ високопосадовців, як у небажанні України виконувати зобов'язання перед міжнародними партнерами.

Щоб отримати гроші, потрібно провести реформи. Депутати досі не ухвалили законопроєкти щодо НАБУ і НБУ, які унеможливлюють вплив політиків на зміни керівництва. Директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс зазначив, дискусія зосереджена на:

зміцненні управління Нацбанком;

відновленні й посиленні антикорупційної бази і судової влади;

питанні енергетичної політики.

Ми вітаємо нещодавнє схвалення законів, які зміцнять судову систему в Україні, але необхідний більший прогрес у кількох інших сферах Отже, наші обговорення з владою продовжуватимуться і в наступному періоді,

– заявив він.

Втім президент вважає, що Україна перебуває на фінальній стадії виконання структурних маяків Міжнародного валютного фонду. За його словами, наша держава розпочала всі головні реформи. Після розмови з Володимиром Зеленським представники МВФ повідомили, що у вересні таки відвідають Україну.

Україна має сплатити державні борги

Експерти вважають, що шанси отримати гроші за програмою stand-by є. Тож важливо не звернути з правильного шляху. Зокрема гроші потрібні, щоб сплатити державні борги.

За останніми даними Мінфіну, у 2021 році Україна має погасити та сплатити відсотки на суму 602,5 мільярда гривень.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк відзначив, якщо Україна не отримає гроші, це буде велика проблема наприкінці вересня через те, що потрібно зробити зовнішні виплати. Тож Міністерство фінансів може виходити на запозичення як внутрішні, так і зовнішні. Але під великі відсотки, що підвищує боргове навантаження на бюджет через обслуговування боргу.

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Водночас погасити величезні виплати кредитів Україна не зможе. В цьому допоможе фінансування від МВФ, але за іншою програмою. Організація хоче виділити країнам для відновлення після COVID-19 понад 600 мільярдів доларів вже до кінця серпня. Україна може розраховувати на 3 мільярди.

Втім такі легкі гроші можуть послабити бажання виконувати вимоги за програмою stand-by. А реформи більше потрібні нам, щоб посилити економічну ситуацію в державі.