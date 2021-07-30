В обох випадку причина кадрових змін одна – не впоралися з переговорами Міжнародним валютним фондом. За угодою, ще у 2020 році Україна мали отримати 2 транші, кожен – по 700 мільйонів доларів. Втім грошей від МВФ наша країна так і не побачила.

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Провал перемовин з МВФ

Втім причина не стільки в комунікаційних здібностях відповідальних за переговори з МВФ високопосадовців, як у небажанні України виконувати зобов'язання перед міжнародними партнерами.

Щоб отримати гроші, потрібно провести реформи. Депутати досі не ухвалили законопроєкти щодо НАБУ і НБУ, які унеможливлюють вплив політиків на зміни керівництва. Директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс зазначив, дискусія зосереджена на:

зміцненні управління Нацбанком;

відновленні й посиленні антикорупційної бази і судової влади;

питанні енергетичної політики.

Ми вітаємо нещодавнє схвалення законів, які зміцнять судову систему в Україні, але необхідний більший прогрес у кількох інших сферах Отже, наші обговорення з владою продовжуватимуться і в наступному періоді,

– заявив він.

Втім президент вважає, що Україна перебуває на фінальній стадії виконання структурних маяків Міжнародного валютного фонду. За його словами, наша держава розпочала всі головні реформи. Після розмови з Володимиром Зеленським представники МВФ повідомили, що у вересні таки відвідають Україну.

Україна має сплатити державні борги

Експерти вважають, що шанси отримати гроші за програмою stand-by є. Тож важливо не звернути з правильного шляху. Зокрема гроші потрібні, щоб сплатити державні борги.