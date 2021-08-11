Як діяла зловмисниця

Тридцятирічна жителька Кривого Рогу виманювала необхідну інформацію для оформлення кредитів: паролі та логіни до електронної пошти, акаунтів соціальних мереж, паспортні дані, фінансовий мобільний номер тощо.

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Далі, за допомогою цієї інформації вона зламувала акаунти, де могли зберігатися документи та інші особисті дані. Підробивши паспортні дані та змінивши фінансові номери потерпілих на свій, жінка отримувала доступ до онлайн-банкінгу громадян.

Це дозволило їй не лише "виводити" кредитні гроші, але й оформлювати нові кредити на потерпілих, зазначають у своєму повідомленні Мінцифра.

Наразі шахрайку затримали та голосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (шахрайство стаття 190, частина 3). Жінці загрожує позбавлення волі до 8 років.

Збитки та потерпілі шахрайки

За попередніми даними у таку шахрайську схему потрапило близько 40 потерпілих.

Що стосується збитків, то вони складають 300 тисяч гривень.

Захищеність застосунку Дія

У Мінцифрі відмітили, що подальше розслідування зазначеної схеми підтвердило захищеність Дії та неможливість отримання кредиту онлайн із використанням цифрових документів у Дії без участі їх власника.

Кіберполіція проаналізувала 1,5 тисячі звернень українців щодо шахрайства з кредитами. У жодному з них Дія не фігурувала, що також підтверджує безпеку цифрових документів.

Мінцифра постійно працює над захистом застосунку Дія. Її безпека – це основа послуг,

– заявив перший заступник Мінцифри Олексій Вискуб.

Як не потрапити у шахрайські схеми

У Мінцифрі назвали ряд певних правил, яким слід слідувати українцям, щоб не постраждати від схожих шахрайських схем.