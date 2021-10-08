Схема на 2,7 мільйона гривень: що обіцяли та як діяли шахраї

Шахраї обіцяли українцям пасивний дохід, а натомість привласнили близько 2,7 мільйона гривень. Про це розповіли у департаментів Кіберполіції.

Як діяли шахраї

Організатори шахрайської схеми пропонували ошуканим українцям взяти участь у конкурсі на отримання гранту або кредиту за вигідними умовами для інвестування своїх бізнес-проєктів. Для цього їм потрібно було надати шахраям певну суму готівкових коштів.

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Проте згодом, шахраї не виконували зобов'язання й не надавали громадянам грантові чи кредитні кошти та не повертали суму внеску.

За даними Кіберполіції

Також компанія у встановленому законодавством порядку не зареєстрована, не мала відповідної акредитації та ліцензій на провадження діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), надання фінансових послуг, здійснення валютних операцій та ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання фігурантів. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, записники, печатки, документацію та договори.

Що загрожує шахраям

Одному з організаторів вже повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 (Шахрайство) ККУ. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.