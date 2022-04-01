Shell ймовірно не зможе розрахуватися за російський газ цього місяця, – ЗМІ

Компанія Shell може мати серйозні труднощі з оплатою поставок російського газу цього місяця. Річ у тім, що Кремль вимагає перерахувати гроші через підсанкційний з боку Великої Британії "Газпромбанк".

Раніше британська компанія вже пообіцяла здійснити поетапну відмову від закупівлі російських нафтопродуктів, газу та СПГ. Однак наразі Shell Plc має з "Газпромом" щонайменше два довготермінові контракти.

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Shell ймовірно не зможе розрахуватись за російський газ

Кремль вимагає, щоб покупці російського природного газу відкривали два рахунки у їхньому "Газпромбанку" – один в рублях і один в іноземній валюті, а російська фінустанова займатиметься конвертацією.

Така вимога неможлива для Shell, адже Велика Британія у березні ввела проти російського кредитора санкції у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Наразі британська компанія заявила про обмеження і поетапну відмову від сировини і продуктів з Росії, але ладна продовжувати отримувати деякі поставки за довготерміновими контрактами до закінчення терміну їхньої дії.

Зокрема, Shell має 20-річну угоду з експортним підрозділом "Газпрому" на отримання 1,2 мільярда кубометрів газу на рік, що діє аж до 2031 року.

Ми уважно стежимо за ситуацією,

– стримано прокоментували у Shell стан справ.

До слова, два довготермінові контракти британської компанії еквівалентні близько 1,5% усього річного експорту "Газпрому" своїм ключовим іноземним клієнтам.

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