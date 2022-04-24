Британсько-нідерландська нафтогазова компанія намагається компенсувати втрати, яких вона зазнала унаслідок припинення діяльності у Росії. Зазначається, що перемовини стосовно продажу ведуться з китайськими Cnooc, CNPC та Sinopec.

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Вихід Shell з проєкту "Сахалін-2"

Shell володіє часткою російського нафтогазового родовища "Сахалін-2" у розмірі 27,5%. На тлі впроваджених Заходом санкцій проти Росії, компанія хоче позбутись активу, зазнавши найменших втрат.

Втім китайські компанії згодні придбати частку лише у тому випадку, якщо їм буде надана велика знижка. При цьому, інших претендентів на покупку російського активу у Shell немає.

Що відомо про проєкт "Сахалін-2" Один з найбільших проєктів на території Росії, фінансований коштом іноземного капіталу. Є наймасштабнішим проєктом з видобутку нафти і природного газу у світі. Угода про розподіл продукції, за якою відбувається реалізація проєкту, набула чинності ще 1996 року. З російського боку її учасниками стали уряд Росії та адміністрація Сахалінської області. Сумарні запаси родовищ у межах проєкту складають близько 150 мільйонів тонн нафти і 500 мільярдів кубічних метрів газу.



Джерело: Один з найбільших проєктів на території Росії, фінансований коштом іноземного капіталу. Є наймасштабнішим проєктом з видобутку нафти і природного газу у світі. Угода про розподіл продукції, за якою відбувається реалізація проєкту, набула чинності ще 1996 року. З російського боку її учасниками стали уряд Росії та адміністрація Сахалінської області. Сумарні запаси родовищ у межах проєкту складають близько 150 мільйонів тонн нафти і 500 мільярдів кубічних метрів газу.Джерело: Wikipedia

До слова, такі "болючі" переговори про продаж частки можуть призвести до великих фінансових втрат для Shell, зазначають у виданні Financial Times.

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