Shell поступово відмовиться від нафти й газу з Росії

Shell оголосила про поступову відмову від російських нафти та газу. Для початку компанія негайно відмовляється від спотових закупівель російської сирої нафти.

Компанія також закриє свої станції технічного обслуговування та будь-які операції з авіаційними паливно-мастильними матеріалами в Росії. Це рішення британська компанія прийняла відповідно до нових вказівок уряду.

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Shell вже купляла нафту під час війни в Україні

Нагадаємо, що минулого тижня Shell, яка є найбільшою нафтовою компанією Європи, закупила російську нафту. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму твітері публічно запитав, а чи не пахне їм російська нафта українською кров'ю.

Після цього у компанії переглянули своє ставлення. Виправдали свій крок тим, що думали про енергетичну безпеку Європи, але надалі шукатимуть інші джерела постачання. А прибутки від російської нафти, яку вже закупили, передадуть українським біженцям.

Ми чітко усвідомлюємо, що наше рішення минулого тижня придбати вантаж російської нафти – хоч ми думали про безпеку поставок – було неправильним, і ми просимо вибачення. Як ми вже сказали, ми передамо прибуток від обмеженої кількості російської нафти, що залишилася, до спеціального фонду,

– заявив генеральний директор Shell Бен ван Берден.

Нагадаємо, що поляки (68% опитаних) готові відмовитися від російських нафти та газу. Найближчим часом це можуть зробити США. А от у Німеччині такого консенсусу поки немає.

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