Про це компанія Shell Oil заявила, після критики з боку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

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Ми працюватимемо з партнерами та гуманітарними агентствами протягом найближчих днів і тижнів, щоб визначити, куди підуть гроші з цього фонду, щоб полегшити страшні наслідки цієї війни для народу України,

– заявили у компанії.

Shell Oil придбала нафту зі значною знижкою – за даними Bloomberg, за ціною 28,45 долара за барель. Це пояснили тим, що замовлення на закупівлю нафти зробили ще до вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба у своєму твітері звернувся до Shell і запитав, чи не пахне їм російська нафта українською кров'ю. Також міністр закликав всі компанії світу відмовляти від співпраці з Росією. Вже 113 глобальних компаній це зробили.

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