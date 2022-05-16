Шантаж Угорщини набирає обертів: за нафтове ембарго вимагають уже 15 – 18 мільярдів

Вже кілька тижнів Європейський Союз не може дійти згоди щодо нафтового ембарго проти Росії через Угорщину. Країна-шантажистка тепер вимагає мільярди доларів за свою згоду.

Угорщина не готова відмовитися від російської нафти просто так. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

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Шантаж Угорщини

За словами угорського міністра, його країна вимагає:

15 – 18 мільярдів євро для модернізації енергетичної структури Угорщини;

або звільнення від ембарго трубопровідної нафти.

Європейська комісія створила проблему з пропозицією, тому Угорщина цілком обґрунтовано очікує, що ЄС має запропонувати рішення,

– сказав Петер Сіярто.

Нагадаємо, що раніше в Угорщині вимагали 750 мільйонів євро, щоб ті погодилися на нафтове ембарго. Але апетити різко зросли.

Петер Сіярто також наголосив, що Угорщина не отримувала жодної нової "серйозної" пропозиції від Європейської комісії щодо нафтових санкцій проти Росії з моменту візиту президентки Комісії до Будапешта ще на початку травня.

Нафтове ембарго: головне

У рамках 6 пакету санкцій проти Росії ЄС планує повністю відмовитися від російських нафти протягом 6 місяців та нафтопродуктів протягом 8 місяців.

Але не всі країни готові позбуватися своєї енергозалежності. Через це ЄС запропонував Угорщині та Словаччині відтягнути нафтове ембарго до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року.

Та Угорщину це не влаштовує. Вона вперто вимагає або грошей, або виняток для трубопровідної нафти. Зазначимо, що Угорщина не має доступу до портів.

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель і далі запевняє, що для нафтового ембарго докладуть максимум зусиль.

А Німеччина заявила, що відмовиться від російської нафти до кінця 2022 року і без нафтового ембарго від ЄС.

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