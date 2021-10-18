Про це мовиться на фейсбук-сторінці генерального директора Оператора ГТС Сергія Макогона. Він зазначив, що на місячному аукціоні на листопад 2021 року знов не були заброньовані додаткові потужності для транзиту природного газу територією України з Росії до ЄС.

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Макогон зазначив, що європейські ринки миттєво відреагували збільшенням ціни майже на 12%. Згідно з результатами місячного аукціону, у листопаді ситуація не зміниться.

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Якщо "Газпром" не добронює додаткові потужності ГТС України і продовжить недовикористовувати заброньовані – обсяг недопоставленого газу в ЄС складе понад 5 мільярдів кубічних метрів до кінця опалювального сезону 2021 – 2022 років, написав Сергій Макогон.

Всупереч заявам керівництва Росії, ми не бачимо бажання РФ збільшувати постачання газу до ЄС. Наразі присутня протилежна динаміка по скороченню транзиту через Україну до ЄС,

– мовиться у повідомленні генерального директора Оператора ГТС.

"Заяви "Газпрому" про заповнення газом першої гілки "Північного потоку-2 " – це прямий натяк на те, що Європа може отримати додаткові обсяги тільки через "ПП2". Шантаж продовжується", – написав Сергій Макогон.

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Ситуація довкола російського газу: останні новини

6 жовтня російський президент Володимир Путін заявив, мовляв, "нарощувати транзит газу до Європи через територію України "Газпрому" невигідно".

Водночас у Кремлі не поспішають говорити про новий контракт з Україною щодо транзиту газу – через те, що дія чинної угоди ще не спливла.

Текст публікації Сергія Макогона:

На сьогоднішньому місячному аукціоні на листопад 2021 року знов не були заброньовані додаткові потужності для транзиту природного газу територією України з РФ до ЄС. Європейські ринки міттево відреагували збільшенням ціни майже на 12% до 104 євро за МВт.

Крім того, починаючи з 1 жовтня цього року транзит зменшився на приблизно 24-25 млн.куб.м на добу до 86 млн м3 на добу, хоча у Газпрома заброньовані та сплачені потужності в обсязі 109 млн м3 транзиту на добу.

Судячи з результатів місячного аукціону у листопаді ситуація не зміниться. Якщо Газпром і надалі не буде доброньовувати додаткові потужності, і продовжить недовикористовувати вже заброньовані потужності ГТС України, то обсяг недопоставленого газу у ЄС складе більше 5 млрд. куб.м до кінця опалювального сезону 2021 – 2022 та майже 2,3 млрд м3 до кінця 2021 календарного року.

Всупереч заявам керівництва РФ, ми не бачимо бажання РФ збільшувати постачання газу до ЄС. Наразі присутня протилежна динаміка по скороченню транзиту через Україну до ЄС.

Заяви Газпрому про заповнення газом першої гілки Північного Потоку 2 – це прямий натяк на те, що Європа може отримати додаткові обсяги тільки через ПП2. Шантаж продовжується.