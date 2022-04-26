У нафтовій компанії спростували інформацію, яку поширили ЗМІ, що вони будуть плати за газ з Росії у рублях.
Зверніть увагу Велика Британія скасувала усі мита на українські товари
Азербайджан не буде платити за російський газ рублями
У ЗМІ поширилася інформація про те, що Азербайджанська Республіка платить за газ, що імпортується з Російської Федерації, в рублях. Ми заявляємо, що ця інформація не відповідає дійсності,
– заявили у компанії у відповідь на запит журналістів.
Додамо, що Азербайджан – це далеко не єдина країна, яка відмовилася виконати "вимогу" Росії платити за сировину у рублях. Аналогічне рішення ухвалили й країни G-7. Міністри енергетики країн "Великої сімки" вирішили відмовити виконувати по суті шантаж держави-агресорки.
Про це повідомив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек після обговорення цього питання зі своїми колегами, підкресливши, що це одностороннє та явне порушення контрактів. Нагадаємо, до G-7 входять наступні країни:
- Велика Британія,
- Франція,
- Німеччина,
- Італія,
- Японія,
- США,
- Канада.
Цікаво – нічне звернення Зеленського зі 25 квітня: дивитися відео