У нафтовій компанії спростували інформацію, яку поширили ЗМІ, що вони будуть плати за газ з Росії у рублях.

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Азербайджан не буде платити за російський газ рублями

У ЗМІ поширилася інформація про те, що Азербайджанська Республіка платить за газ, що імпортується з Російської Федерації, в рублях. Ми заявляємо, що ця інформація не відповідає дійсності,

– заявили у компанії у відповідь на запит журналістів.

Додамо, що Азербайджан – це далеко не єдина країна, яка відмовилася виконати "вимогу" Росії платити за сировину у рублях. Аналогічне рішення ухвалили й країни G-7. Міністри енергетики країн "Великої сімки" вирішили відмовити виконувати по суті шантаж держави-агресорки.

Про це повідомив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек після обговорення цього питання зі своїми колегами, підкресливши, що це одностороннє та явне порушення контрактів. Нагадаємо, до G-7 входять наступні країни:

Велика Британія,

Франція,

Німеччина,

Італія,

Японія,

США,

Канада.

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