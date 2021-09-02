У кращому випадку на їхньому місці збудують нові житлові комплекси. Однак з'явився шанс відбудувати підприємства й створити нові.

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Президент розпорядився будувати заводи

Володимир Зеленський заявив, що ставить перед кожним міністром та губернатором завдання – новий завод у своєму регіоні. Тобто може з'явитися не менше ніж 12 тисяч робочих місць з конкурентними заробітними платами й умовами.

Здавалося б, що ідея, яку має втілити уряд, хороша. З новими підприємствами покращиться інфраструктура й зміцниться економіка. Однак для цього потрібні інвестиції – на одне підприємство, за найскромнішими підрахунками, десятки мільйонів доларів.

Зважаючи на це, поки амбітне завдання схоже на мрію.

Я б сказала, корисно мріяти. Мені здається, що для того, аби мрія наша здійснилася, треба попрацювати й зробити свою домашню роботу,

– заявила директорка Європейської бізнес асоціації Анна Дерев'янко.

Що відлякує інвесторів

Домашнім завданням для України є зупинення правового й судового свавілля, які відлякують іноземців від вкладання грошей в нашу державу. Через це частина компаній боїться заходити в Україну.

Водночас найризикованіші з них, особисто познайомившись з хитрими місцевими схемами "чесного" відбирання і тиску, покидають державу.

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Наприклад, 10 років тому в один з торговельних комплексів, вартістю в 150 мільйонів доларів, вклали гроші естонці. Згодом їхній бізнес банально "рейдернули". Суперечка в міжнародних судах тривала роками, але повернути власність їм так і не вдалося.

Цей випадок у серпні згадала експрезидентка Естонії Керсті Кальюлайд. Колишня очільниця Балтійської країни, яка ще 2 роки тому так тепло зустрічала в Таллінні Зеленського, що навіть подарувала велосипед, зараз жорстко розкритикувала ідею інвестувати в Україну.



Керсті Кальюлайд не радила естонцям інвестувати в Україну / Фото ERR

"Я раджу своїм громадянам – торгуйте з Україною, але не інвестуйте туди", – наголосила експрезидентка.

Що може допомогти Україні

Лише після виконання домашнього завдання можна буде думати про інвестиції й нові заводи. Для цього варто буде заручитися підтримкою Міжнародного валютного фонду. Саме транші МВФ є для світу сигналом про те, що в Україну можна вкладати.

Також важливо заохотити велику компанію відкрити підприємство в одному з українських регіонів.

Якщо великий інвестор приходить в якусь країну, всі інші починають дивитися, чого він сюди прийшов. Бо, може, він розуміє те, чого вони не розуміють. Він їх обійде в конкурентній боротьбі,

– заявив ексвиконувач обов'язків міністра економіки Павло Кухта.

Для іноземних інвесторів привабливі абсолютно різні напрямки в українському бізнесі та економіці – від туризму до агро. Будь-який регіон може зацікавити навіть вибагливого підприємця.

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Інвестори з різних регіонів світу мають гроші й шукають, куди краще їх вкласти. Тому першочергово від центральної влади й особисто від Зеленського, який мріє про завод в кожному регіоні, залежить, чи захочуть іноземці вкладати в Україну й чи відкриються нові заводи.