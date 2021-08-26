Шалені втрати світової економіки через повільну вакцинацію: про які суми йдеться

Повільна вакцинація та нерівномірний доступ населення до вакцин проти COVID-19 у різних країнах може стати причиною серйозних втрат для світової економіки. Аналітичний підрозділ Economist Intelligence Unit (EIU) британського видання оцінив втрати у понад 2 трильйони доларів.

Зниження ВВП через повільну вакцинацію

Згідно з аналітикою EIU, сукупне зниження ВВП може скласти 2,3 трильйона доларів у період з 2022 року по 2025 рік у країнах, де до середини 2022 року буде вакциновано менш як 60% населення.

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Перш за все мова йде про країни, де економіка лише розвивається. Адже там переважно населення не встигло навіть отримати першу дозу вакцини.

Який регіон вакцинується найповільніше

Через повільну вакцинацію найбільше сукупних втрат зазнає Азія – на 1,7 трильйона доларів.

– на 1,7 трильйона доларів. Країни Африки, що розташовані на півдні від Сахари зазнають найбільших збитків відносно обсягу економіки — 3% від прогнозованого на 2022 – 2025 роки ВВП.

Аналітики EIU вважають, що якщо через новий штамп дельта вакцинація не виявиться тим чудодійним засобом, на який сподівалися уряди багатьох країн, то політичним лідерам необхідно буде переосмислити свою стратегію щодо COVID-19, аби адаптувати її на довгострокову перспективу.

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Відсоток вакцинованого населення: аналітика МВФ

, що згідно з прогнозом МВФ світова економіка у 2021 році зросте на рівні 6%, а у 2022 році слід очікувати зростання на 4,9%.

Міжнародний валютний фонд у прогнозі "Перспективи розвитку світової економіки" навів наступну статистику частки вакцинованого населення у країнах з різною економікою.

З розвиненою економікою – майже 40% населення.

В країнах з ринком, що формується – 11%.

В країнах, що розвиваються, з низькими доходами вакцинована лише незначна частина населення.

Економічний радник і директор Дослідницького департаменту МВФ Гіта Гопінат розповіла, що вищі, ніж очікувалося, темпи вакцинації та повернення до нормальної економічної діяльності призвели до підвищення прогнозів, а відсутність доступу до вакцин і поновлення хвилі захворювань COVID-19 в деяких країнах, особливо в Індії, привели до зниження прогнозів.