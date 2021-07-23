Застереження Райффайзен Банку

"Останнім часом, ми спостерігаємо збільшення кількості спроб отримати несанкціонований доступ до аккаунтів клієнтів за допомогою фішинг-розсилок," – йдеться у повідомленні банку, котре він надсилає своїм клієнтам.

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Саме тому, у банку закликали українців бути уважними й завжди перевіряти адресу посилання, котре приходить у повідомленні.

Ці розсилки містять посилання на сайти, що повністю дублюють Райффайзен Онлайн,

– застерігають у банку.

Як відрізнити шахрайське посилання від справжнього

У Банку пояснюють, що Райффазен онлайн завжди доступний через офіційні мобільні додатки та через вебсайт – https://online.aval.ua/. Тож, всі інші адреси та додатки – є фішинговими й з ними потрібно бути обережними.

Зверніть увагу! Декілька днів тому, 21 липня, речник "Приватбанку" Олег Серга заявив, що шахраї створили сайт з незаконним використанням логотипу та айдентики банку. Як відрізнити шахрайський сайт від справжнього сайту "Приватбанку", можливо дізнатись з іншого нашого матеріалу.

Повідомлення, котре Райффайзен Банк надсилає своїм клієнтам, щоб попередити їх про можливі шахрайські схеми / Скриншот видання "Мінфін"