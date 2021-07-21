Шахраї створили фальшивий сайт "Приватбанку" і видурюють гроші: як відрізнити підробку
Джерело:фейсбук Олег Серги
"Приватбанк" попередив українців про небезпеку. Шахраї створили сайт з незаконним використанням логотипу та айдентики банку.
Олег Серга – речник "Приватбанку" – заявив, що "СБУ попередила українців про нову схему шахрайства, яка використовує зареєстрований у США сайт та незаконно використовує логотип і айдентику банку". Хто створив сайт, наразі невідомо.
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Цей сайт є на 100% шахрайським та використовує посилання на нереальні інвестиційні проєкти та компанії без їхньої згоди, а також незаконно використовує айдентику банку та інших юридичних осіб,
– мовиться у повідомленні.
Речник наголосив, що "Приватбанк" "попереджає клієнтів та всіх українців про небезпеку контактування з шахраями та участі у таких проєктах".
Окрім того, представники банку вже звернулися "до відповідних правоохоронних органів із заявою задля припинення діяльності шахраїв".
Фальшивий сайт "Приватбанку" / фото зі сторінки Серги
Збій у роботі "Приватбанку"
- У червні у роботі "Приватбанку" стався масштабний збій. Як наслідок, з карток клієнтів повторно списали гроші по операціях 23 – 24 червня.
- Постраждалі українці найчастіше повідомляли, що втратили суму у діапазоні від 100 до 1000 гривень.
- Водночас у "Приватбанку" оперативно врегулювали ситуацію та повернули людям гроші.