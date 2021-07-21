Шахраї створили фальшивий сайт "Приватбанку" і видурюють гроші: як відрізнити підробку

"Приватбанк" попередив українців про небезпеку. Шахраї створили сайт з незаконним використанням логотипу та айдентики банку.

Олег Серга – речник "Приватбанку" – заявив, що "СБУ попередила українців про нову схему шахрайства, яка використовує зареєстрований у США сайт та незаконно використовує логотип і айдентику банку". Хто створив сайт, наразі невідомо.

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Цей сайт є на 100% шахрайським та використовує посилання на нереальні інвестиційні проєкти та компанії без їхньої згоди, а також незаконно використовує айдентику банку та інших юридичних осіб,

– мовиться у повідомленні.

Речник наголосив, що "Приватбанк" "попереджає клієнтів та всіх українців про небезпеку контактування з шахраями та участі у таких проєктах".

Окрім того, представники банку вже звернулися "до відповідних правоохоронних органів із заявою задля припинення діяльності шахраїв".



Фальшивий сайт "Приватбанку" / фото зі сторінки Серги

Збій у роботі "Приватбанку"