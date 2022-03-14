Шахраї обманюють українців навіть під час війни: як не стати їх жертвою
14 березня 2022 , 11:59Читать новость на русском
Джерело:Financial Literacy Ukraine
Зловмисники швидко адаптувалися до нових обставин та реалізовують нові сценарії шахрайства. Навіть у воєнний час шахраї не полишають спроб ошукати громадян.
Як діють зловмисники під час війни
- Під виглядом евакуаційних перевезень громадян шахраї просять передплату на картку, однак взятих на себе зобов'язань не виконують і просто зникають.
- Роблять фейкові оголошення зі збору грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії.
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- Є випадки, коли шахраї знаходять фото потерпілих людей в Інтернеті і збирають гроші на допомогу "постраждалим".
- Створюють фішингові (шахрайські) сайти, які схожі на сайти справжніх благодійних фондів, де нібито можна переказати кошти на підтримку Збройних сил України.
- Через фішингові сайти шахраї викрадають гроші, паролі, секретні карткові реквізити та персональні дані.
- Сайти візуально схожі на сайти справжніх благодійних фондів, але відрізняються адресою сайту.
Як не стати жертвою шахраїв
- Перевіряйте правильність назви сайтів, на які переходите та де вводите свої персональні дані. Адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі, за винятком одного чи кількох символів.
- Якщо ви отримали посилання на сайт благодійного фонду в месенджері, SMS чи на e-mail або побачили відповідне посилання в публікації в соціальних мережах не від офіційного джерела, не переходьте за посиланням.
- Краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс.
Допомагайте армії та українцям, постраждалим від російської агресії, але використовуйте надійні джерела. Наприклад, Національний банк України відкрив спеціальні рахунки для збору коштів.Зробити швидкий переказ з картки на армію можна за посиланням.
Переказати кошти на допомогу українцям, постраждалим від російської агресії можна тут.