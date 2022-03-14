Шахраї обманюють українців навіть під час війни: як не стати їх жертвою

14 березня 2022 , 11:59
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Джерело:

Financial Literacy Ukraine

Зловмисники швидко адаптувалися до нових обставин та реалізовують нові сценарії шахрайства. Навіть у воєнний час шахраї не полишають спроб ошукати громадян.

Як діють зловмисники під час війни

  • Під виглядом евакуаційних перевезень громадян шахраї просять передплату на картку, однак взятих на себе зобов'язань не виконують і просто зникають.
  • Роблять фейкові оголошення зі збору грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії.

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  • Є випадки, коли шахраї знаходять фото потерпілих людей в Інтернеті і збирають гроші на допомогу "постраждалим".
  • Створюють фішингові (шахрайські) сайти, які схожі на сайти справжніх благодійних фондів, де нібито можна переказати кошти на підтримку Збройних сил України.
  • Через фішингові сайти шахраї викрадають гроші, паролі, секретні карткові реквізити та персональні дані.
  • Сайти візуально схожі на сайти справжніх благодійних фондів, але відрізняються адресою сайту.

Як не стати жертвою шахраїв

  • Перевіряйте правильність назви сайтів, на які переходите та де вводите свої персональні дані. Адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі, за винятком одного чи кількох символів.
  • Якщо ви отримали посилання на сайт благодійного фонду в месенджері, SMS чи на e-mail або побачили відповідне посилання в публікації в соціальних мережах не від офіційного джерела, не переходьте за посиланням.
  • Краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс.

Допомагайте армії та українцям, постраждалим від російської агресії, але використовуйте надійні джерела. Наприклад, Національний банк України відкрив спеціальні рахунки для збору коштів.

Зробити швидкий переказ з картки на армію можна за посиланням.

Переказати кошти на допомогу українцям, постраждалим від російської агресії можна тут.
Автор: Сергій Матусяк