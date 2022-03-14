Як діють зловмисники під час війни

Під виглядом евакуаційних перевезень громадян шахраї просять передплату на картку, однак взятих на себе зобов'язань не виконують і просто зникають.

Роблять фейкові оголошення зі збору грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії.

Цікаво НБУ повернув обмеження на вивезення за кордон готівки в іноземній валюті

Є випадки, коли шахраї знаходять фото потерпілих людей в Інтернеті і збирають гроші на допомогу "постраждалим".

Створюють фішингові (шахрайські) сайти, які схожі на сайти справжніх благодійних фондів, де нібито можна переказати кошти на підтримку Збройних сил України.

Через фішингові сайти шахраї викрадають гроші, паролі, секретні карткові реквізити та персональні дані.

Сайти візуально схожі на сайти справжніх благодійних фондів, але відрізняються адресою сайту.

Як не стати жертвою шахраїв

Перевіряйте правильність назви сайтів, на які переходите та де вводите свої персональні дані. Адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі, за винятком одного чи кількох символів.

Якщо ви отримали посилання на сайт благодійного фонду в месенджері, SMS чи на e-mail або побачили відповідне посилання в публікації в соціальних мережах не від офіційного джерела, не переходьте за посиланням.

Краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс.

Допомагайте армії та українцям, постраждалим від російської агресії, але використовуйте надійні джерела. Наприклад, Національний банк України відкрив спеціальні рахунки для збору коштів.

Зробити швидкий переказ з картки на армію можна за посиланням.



Переказати кошти на допомогу українцям, постраждалим від російської агресії можна тут.