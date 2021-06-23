Сезонні тарифи на газ: яку альтернативу пропонують газопостачальники влітку

Окрім місячних тарифів та річної пропозиції споживачі також можуть обрати спеціальний сезонний тариф, котрий діятиме переважно протягом літа та до кінця вересня. Один газопостачальник навіть запропонував ціну у 6,99 гривні за кубометр газу.

Альтернативні пропозиції цін на газ

Вартість спеціальної сезонної пропозиції коливається від 6,99 до 9 гривень за кубометр газу. Найнижчий тариф пропонує постачальника "ЕВОДА Трейд", а найвищий – "Маргаз". Зауважимо, що це суттєво нижче, ніж найнижчий місячний червневий тариф, що становить 7,88 гривні за кубометр газу від постачальника "Енерджи Трейд Груп".

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Знижки для "своїх"

Газопостачальник "ЕВОДА Трейд" оприлюднив нещодавно ще пропозицію "Корпоративний.ГАЗ.Місячний", котрою зможуть скористатись споживачі-працівники корпоративних клієнтів у газовому сегменті ДП "ЕВОДА Трейд".

Вартість кубометру газу у вище згаданій пропозиції складає 6,99 гривні. Відмітимо, що вартість аналогічна до граничної ціни, яку встановлював уряд з 1 лютого по 31 березня 2021 року.

Передплачуй, щоб заощадити

Постачальник "ВЕК "Палівенерго" запропонував передоплатний місячний тариф. Згідно з яким споживачі повинні сплачувати наперед, щоб отримати газ по значно нижчій ціні. Умова купівлі блакитного палива – здійснити оплату заявленого на місяць постачання обсягу газу протягом 2 робочих днів, від дня коли був укладений договір.

Відтак українці зможуть платити 7,99 гривні за кубометр газу, а до прикладу, червнева пропозиція складає 9,59 гривні.

Облгази групи РГК

Газзбути, засновані облгазами групи РГК (працюють під брендом "Твій газзбут"), пропонують тариф "Твій газ Рівномірний платіж", як повідомляє Газ Правда. Ціна цього тарифу не відрізняється від базової річної пропозиції й становить 7,99 гривні за кубометр.

Однак в альтернативної річної пропозиції зовсім інші умови. Оскільки, платежі нараховуються рівномірно протягом 12 місяців: річний обсяг споживання клієнта множиться на зафіксовану на рік ціну і споживач щомісяця сплачує рівні частини від свого річного обсягу.

Нижче за річний тариф на газ

Сезонну пропозицію з тарифом, що нижче за річний тариф пропонують два газопостачальники: "Маргаз та "Енерджі Трейд Груп".

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"Маргаз"

Газопостачальник "Маргаз" пропонує купувати газ за 9 гривень у рамках комерційної літньої пропозиції. Зауважте, що це нижче від річного тарифу на 75 копійок. Тариф діє з 1 числа кожного наступного місяця літа та продовжується автоматично, починаючи з червня й до 31 серпня 2021 року.

Умови сезонної пропозиції "Маргаз":

потрібно оформити нову заяву-приєднання та ідентифікацію споживача;

повинна бути відсутність простроченої заборгованості споживача (станом на дату звернення).

"Енерджі Трейд Груп"

Компанія "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) підготувала сезонну пропозицію в рамках літнього акційного тарифу, що вже діє від початку червня й буде актуальний до 30 вересня 2021 року. Згідно з умовами, споживачі сплачуватимуть 7,90 гривень за кубометр газу.

Відмітимо, що вартість сезонної пропозиції вища за червневий тариф, однак суттєво нижча, ніж річний. Отже, червнева пропозиція становить 7,88 гривні за кубометр газу, а річний тариф – 8,94 гривні за кубометр газу.