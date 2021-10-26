Міністерство економіки та енергетики Німеччини надало німецькому Регулятору офіційний висновок про сертифікацію "Північного потоку-2". Як повідомив Юрій Вітренко, з Україною у цьому питанні не консультувалися.

До речі "Північний потік-2" можуть запустити ще до сертифікації, – Зеркаль

"Не загрожує безпеці"

За висновком мінекономіки Німеччини йдеться про те, що "Північний потік-2" не загрожує безпеці постачання газу в Німеччині та інших країнах Європейського Союзу. При цьому міністерство зазначає перелік країн, з якими провело відповідні консультації. Серед цих країн немає України.

Україна – один з основних транзитерів газу в Євросоюз, нагадав очільник "Нафтогазу". Він зазначив, що Україна мала б, що сказати Європі у цьому питанні. І тут точно не йдеться про "відсутність небезпеки".

Ми можемо розказати, як сертифікація оператора "Північний потік-2", за поточних умов, тобто без реального відокремлення власності від "Газпрому", без реального доступу третіх сторін до експортних газопроводів з Росії до ЄС, несе критичну загрозу для безпеки постачання газу в Німеччині та інших країнах ЄС,

– зазначив Вітренко.

Європа ризикує

Вітренко підкреслює, що Росія уже почала шантажувати Європу, обмежуючи поставки газу. Так, Путін публічно посилає меседж: "дайте запустити "Північний потік-2" – дам газ".

Коли запрацює Північний Потік 2, Путін зможе припинити фізичний транзит через Україну. І потім Німеччина та інші країни ЄС будуть критично залежати від поставок газу через "Північний потік-2",

– зауважив глава "Нафтогазу".

Як нагадає Вітренко, у "Північного потоку-2" немає резервних потужностей, і немає сховищ. Усе це є в України і її газотранспортної системи.

До того ж Європа ризикує через мілітаризацію Росії і зростання напруги у Балтійському морі.

Зверніть увагу! Компанія "Нафтогаз" 18 жовтня подала заявку на участь у сертифікації оператора "Північний потік-2". Так Україна хоче довести, що газопровід не може бути сертифікований.

Сертифікація газопроводу "Північний апотік-2": головне

Перш ніж запуститися, російська труба повинна отримати відповідні сертифікати у Євросоюзі.

Газопровід повинен відповідати правилам Третього енергопакета.

Це пакет законів щодо внутрішнього ринку газу та електроенергії у Європейському Союзі. Його мета – більш відкриті газові та енергетичні ринки.

Оператор Nord Stream 2 AG подав заявку, щоб його визнали незалежним. Ухвалити рішення щодо цього повинні до 8 січня 2022 року.

Тим часом одну з двох ниток "Північного потоку-2" заповнили технічним газом. Він створив тиск для того, щоб почати транспортування справжнього блакитного палива.

Повний текст публікації Юрія Вітренка:

Міністерство економіки та енергетики Німеччини надало німецькому Регулятору офіційний висновок, що сертифікація оператора Північного Потоку 2 не загрожує безпеці постачання газу в Німеччині та інших країнах Європейського Союзу.

При цьому міністерство зазначає перелік країн з якими були проведені відповідні консультації. Серед цих країн немає України.

Це дуже сумно.

Україна - один з основних транзитерів газу в Євросоюз. Ми можемо розказати, як сертифікація оператора Північний Потік 2, за поточних умов, тобто без реального відокремлення власності від Газпрому, без реального доступу третіх сторін до експортних газопроводів з Росії до ЄС, несе критичну загрозу для безпеки постачання газу в Німеччині та інших країнах ЄС.

Ми навчилися цьому на власному гіркому досвіді. Коли в 2009, в 2014, в 2018 роках дії Газпрому створювали критичну для безпеки постачання газу.

Зараз Газпром це показує уже всій Європі, штучно обмежуючи поставки. Для тих, хто все ще не хоче визнавати штучність цих обмежень, прямий шантаж, використання газу як зброї, Путін публічно заявляє - дайте запустити Північний Потік 2 і отримаєте додаткові обсяги газу.

Коли запрацює Північний Потік 2, Путін зможе припинити фізичний транзит через Україну. І потім Німеччина та інші країни ЄС будуть критично залежати від поставок газу через Північний Потік 2. На відміну від української газотранспортної системи, у Північного Потоку 2 немає резервних потужностей, і немає сховищ. А ще ризики, пов’язані з мілітаризацією та відповідним зростанням напруги у Балтійському морі, через яке йде ПП2.