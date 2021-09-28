У серпні реальна зарплата українців у річному вимірі зросла на 10,9%
28 вересня 2021 , 18:34Читать новость на русском
Джерело:Держстат
Реальна зарплата в Україні у серпні 2021 року проти серпня 2020 року зросла на 10,9%. Однак проти липня 2021 року вона скоротилась на 2,2%.
Середня номінальна зарплата штатних працівників у серпні зросла до 13 997 гривень. Це у 2,3 раза вище за мінімальну зарплату.
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Де зафіксували найбільше зростання зарплат
- У Рівненській області – на 26,5%,
- Хмельницькій – на 25%,
- Львівській – на 24,4%,
- Полтавській – на 24,3%,
- Черкаській – на 24,2%,
- Херсонській – на 23,5%,
- Закарпатській – на 23,4%,
- Волинській – на 23,3%,
- Сумській – на 23,1%.
При цьому, найвищий рівень середньої зарплати був у Києві – 20 385 гривень, а найнижчий – у Чернівецькій області. Там мешканці отримувати в середньому 10 811 гривня.
У працівників яких галузей збільшилася зарплата
- Оплата праці співробітників сфери тимчасового розміщення й організації харчування зросла на 57,3%,
- мистецтва, спорту і розваг – на 30,3%,
- в охороні здоров'я – на 28,4%,
- сільському господарстві – на 28,3%,
- освіті – на 27,4%,
- держуправління та оборони – на 26,2%,
- інформації та телекомунікацій – на 25,1%,
- професійній, науковій і технічній діяльності – на 23,4%,
- у сфері операцій з нерухомістю – на 22,1%.