У серпні реальна зарплата українців у річному вимірі зросла на 10,9%

28 вересня 2021 , 18:34
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Джерело:

Держстат

Реальна зарплата в Україні у серпні 2021 року проти серпня 2020 року зросла на 10,9%. Однак проти липня 2021 року вона скоротилась на 2,2%.

Середня номінальна зарплата штатних працівників у серпні зросла до 13 997 гривень. Це у 2,3 раза вище за мінімальну зарплату.

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Де зафіксували найбільше зростання зарплат

  • У Рівненській області – на 26,5%,
  • Хмельницькій – на 25%,
  • Львівській – на 24,4%,
  • Полтавській – на 24,3%,
  • Черкаській – на 24,2%,
  • Херсонській – на 23,5%,
  • Закарпатській – на 23,4%,
  • Волинській – на 23,3%,
  • Сумській – на 23,1%.

При цьому, найвищий рівень середньої зарплати був у Києві – 20 385 гривень, а найнижчий – у Чернівецькій області. Там мешканці отримувати в середньому 10 811 гривня.

У працівників яких галузей збільшилася зарплата

  • Оплата праці співробітників сфери тимчасового розміщення й організації харчування зросла на 57,3%, 
  • мистецтва, спорту і розваг – на 30,3%,
  • в охороні здоров'я – на 28,4%,
  • сільському господарстві – на 28,3%,
  • освіті – на 27,4%,
  • держуправління та оборони – на 26,2%,
  • інформації та телекомунікацій – на 25,1%,
  • професійній, науковій і технічній діяльності – на 23,4%,
  • у сфері операцій з нерухомістю – на 22,1%.
Зверніть увагу! У 2022 році мінімальна зарплата у лікарів зросте до 20 тисяч гривень. Крім того, уряд планує збільшити стипендії. Так, студенти професійно-технічних закладів отримуватимуть щонайменше 1 250 гривень, а університетів – 2 тисячі гривень.
Автор: Софія Мінджоса