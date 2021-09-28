Середня номінальна зарплата штатних працівників у серпні зросла до 13 997 гривень. Це у 2,3 раза вище за мінімальну зарплату.

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Де зафіксували найбільше зростання зарплат

У Рівненській області – на 26,5%,

Хмельницькій – на 25%,

Львівській – на 24,4%,

Полтавській – на 24,3%,

Черкаській – на 24,2%,

Херсонській – на 23,5%,

Закарпатській – на 23,4%,

Волинській – на 23,3%,

Сумській – на 23,1%.

При цьому, найвищий рівень середньої зарплати був у Києві – 20 385 гривень, а найнижчий – у Чернівецькій області. Там мешканці отримувати в середньому 10 811 гривня.

У працівників яких галузей збільшилася зарплата

Оплата праці співробітників сфери тимчасового розміщення й організації харчування зросла на 57,3%,

мистецтва, спорту і розваг – на 30,3%,

в охороні здоров'я – на 28,4%,

сільському господарстві – на 28,3%,

освіті – на 27,4%,

держуправління та оборони – на 26,2%,

інформації та телекомунікацій – на 25,1%,

професійній, науковій і технічній діяльності – на 23,4%,

у сфері операцій з нерухомістю – на 22,1%.

Зверніть увагу! У 2022 році мінімальна зарплата у лікарів зросте до 20 тисяч гривень. Крім того, уряд планує збільшити стипендії. Так, студенти професійно-технічних закладів отримуватимуть щонайменше 1 250 гривень, а університетів – 2 тисячі гривень.