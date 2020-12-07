Перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір став неформальним куратором головного оператора атомних електростанцій Енергоатом. Це одна з найбільших державних компаній, яка у 2020 році отримала прибуток у 4 мільярди гривень.

Зокрема, Сергій Шефір проводив співбесіди перед призначенням керівників Енергоатому, пише видання "Новое время". Інформацію журналісти отримали з власних джерел в ОПУ, "Слузі народу" й Енергоатомі.

До слова Перший помічник президента Сергій Шефір розповів, чим займається в ОП

Володимир Зеленський вирішив змінити керівництво компанії, ледь не щойно ставши Президентом України. Звільнення попереднього керівника Юрія Недашковського тоді пояснювали концепцією зміни влади.

Одразу після цього Шефір і почав проводити співбесіди з можливими новими керівниками компанії. Свій інтерес він пояснював, тим, що команда ОПУ "знає, як робити бізнес", але їм потрібна людина, яка "розбирається в залізі".

На початку 2020 року в Енергоатом призначили тимчасове керівництво. Виконувачем обов'язки президента став Петро Котін, а його заступниками – Герман Галущенко й німець Якоб Хартмут.

Котін і Галущенко проходили співбесіди саме в Сергія Шефіра. Сам Герман Галущенко розповів, що регулярно буває в Офісі Президента, де звітує про діяльність компанії.

Втім, сам перший помічник президента запевнив, що не має стосунку до керівництва Енергоатому: "Операційного менеджменту в енергетичній галузі я не роблю". При цьому він не заперечує, що знайомий з Котіним і спілкується з ним.

Тут слід розуміти, що фактично керує державними підприємствами Кабінет Міністрів України. Офіс чи то Адміністрація Президента до цього не має жодного відношення, але після перемоги Володимира Зеленського ця структура дуже відчутно наростила свій вплив, хоча й не офіційний.

До слова, раніше довкола Енергоатому вже був скандал з ОПУ. Брат голови президентського Офісу Денис Єрмак на скандальних плівках "торгував" саме цією посадою.

Коротко про Енергоатом:

Це державна компанія, яка виступає оператором у сфері енергетики. Енергоатом оперує 4 українські АЕС, які забезпечують понад 50% електроенергії в Україні:

Запорізької,

Южноукраїнської,

Рівненської,

Хмельницької.

У 2019 році прибуток компанії перевищив 4 мільярди гривень, а вже у 2020 році, навіть в умовах кризи, очікується зростання прибутку до понад 5 мільярдів гривень.