Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. Україна наблизилася до отримання траншу завдяки прогресу в реформах. Зокрема завдяки запуску судової реформи.

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"Залишилися невиконаними тільки 2 речі – законопроєкт по Національному антикорупційному бюро і законопроєкт по Національному банку України", – пояснив Фурса.

Реформи в Україні для отримання траншу МВФ

Інвестиційний банкір наголосив, що українські депутати в перші кілька тижнів вересня повинні встигнути прийняти законодавчі зміни. Мовиться про згадані законопроєкти:

щодо НБУ – технічні питання;

щодо НАБУ – базовий законопроєкт для відновлення незалежності інституції.

Одна з основних проблем – Україна "ламає" попередні реформи. Конституційний Суд "поламав" реформу НАБУ, зараз її потрібно відновити,

– зазначив Фурса.

Він додав, що для запровадження змін потрібне голосування народних депутатів. Парламентарі ж неохоче приймають рішення щодо активізації боротьби з корупцією. Якщо ж ухвалити зміни вдасться, Україна безболісно завершить фінансовий 2021 рік.

МВФ може не дати траншу Україні

За словами Фурси, якщо нардепи не проголосують, то траншу Україні знову не дадуть. Це може призвести до повторення ситуації в кінці листопада 2020 року, коли в держави закінчилися гроші.

Це означає, що певні категорії громадян можуть не отримати зарплат, а установи – обіцяного фінансування. Наприклад, коли в судах закінчилися гроші на марки.

"Коли в держави є витрати, а вона вимушена їх скорочувати й не проводити ремонт школи чи лікарні, не будувати дорогу – це неприємна історія", – наголосив Фурса.

Держбюджет перевиконали завдяки інфляції

За даними Міністерства фінансів, Україна за перші 6 місяців 2021 року перевиконала план державного бюджету. Інвестиційний банкір зауважив, що це стало можливим через високу інфляцію в країні.

"У нас дуже висока інфляція. Це призводить до того, що більше надходжень до бюджету – від податків", – пояснив Фурса.

Зверніть увагу! Базовий податок в Україні – це Податок на додану вартість (ПДВ), який становить 20% від вартості товару чи послуги. Якщо його ціна зростає, то пропорційно збільшується в надходження до бюджету.

Сергій Фурса розповів, за яких умов Україна отримає транш від МВФ: дивіться відео